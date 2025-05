Wygrana bez historii

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Sławomir Kowalewski

Asystent: Damian Rokosz

Techniczny: Piotr Idzik

VAR: Szymon Marciniak

AVAR: Damian Kos



Pogoda:

Temperatura 8°C

Ciśnienie 1010 hPa

Wilgotność 57%

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.38 "Jedynym wartym odnotowania była czerwona kartka Patryka Kuna, który zachował się beznadziejnie niedługo po wejściu na murawę i pozbawił Widzew realnej szansy na gola". Skoro pozbawił ich szansy na gola, to akurat dobrze😜 odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl Dziwne zmiany. Zdejmuje się zawodników kreatywnych Elitima i Guala i jeszcze Goncalvesa. I nagle nie ma kto prowadzić gry!!! Lepiej było wpuścić Szczepaniaka za Luquinhasa, który wiele nie dawał dzisiaj. Dobrze, że Widzew słaby. odpowiedz

Aqq - 1 godzinę temu, *.media.pl Teraz skoro 5 miejsce już pewne wypadałoby dać pograć głębokiej rezerwie. I tak większość składu nadaje się tylko do wywalenia. Czy zarząd nie widzi że z takimi piłkarzami można pomarzyć tylko o mistrzostwie. odpowiedz

Rybasocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Marek powinien wykorzystać choć jedną setkę w 2 połowie i by było pozamiatane a tak jak zwykle nikomu nie potrzebna nerwowka odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Z Cracovia bez:Kapustki Goncalvesa Kuna Luquinasa Morishity.Hehe ciekawie zapowiada się ten mecz.Bo na ławce zasiądą; Jędrzejczyk Barcia Gual Szczepaniak Augustyniak.Na skrzydłach zagrają Bichaczjan oraz Chodyna.Na zmianę Szczepaniak oraz jesZcze jakiś młokos którego się nie zna.Wejdzie za Oyedele Augustyniak i Gual za Skurina.Ot i cała ławka sensownych rezerwowych na ten mecz... odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Maverick: I jeszcze Patryk Konik za Patryka Kuna! odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 gual co to jest za kaleka... nawet nie wiecie jak się ciesze ze będę go oglądał ostatnie 2 mecze. Z Bogiem... łamago odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @majusL@legionista.com: jeszcze będziesz za nim płakał. Białorusin wszedł i zero s gual bramka i asysta odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl Skandaliczne podejscie w 2 połowie. Ja wiem, ze jest spokojne 2-0, koncowka sezonu, mecz o nic, ale za darmo nie graja, zeby tak sobie olewac 2 polowe. Zwlaszcza, ze Widzew sie rzucil jak na podworku i mozna im bylo wejsc do bramki, zamknac mecz na 4-0 i wtedy sobie klepac. To nie, powtarzamy to samo co wtedy jak wygralismy po golach Johanssona i Kapustki, 2-0 i czekanie az nam strzelą.



Gual jak zwykle. Setka do strzelenia? A komu to potrzebne? Ale zagrac kapitalną asyste? To juz predzej. Mam nadzieje, ze przyszly trener bedzie go wystawial za napastnikiem a nie na 9.



Uwaga do Feio. Widzew sie rzucil, trzeba bylo usprawnic środek zeby jechac z kontrami to on za najlepszego dzisiaj Elitima wpuszcza Urbanskiego, ktory lata nie wiadomo gdzie i wprowadza chaos. Wpusc go na skrzydlo za Morishite, zeby jechal na swiezosci, oddalil gre, a nie do srodka. Zostawic trzeba bylo Guala w srodku, on umie przytrzymac pilke, zostawic Elitima, zdjac Oyedele bo dzisiaj ciagle spozniony. I na skrzydlo np Szczepaniaka zeby tymi kontrami pograc a jednoczesnie dobic liczby mlodziezowca.



Lasyk dramat. Ewidentnie szukal zaczepki pod zółtą. Kun zasluzony, ale kartki dla Moriego i Luquiego to jakis zart. Zwlaszcza jak nie gwizdal na Luqim zadnego faulu od tyłu jakby go ktos uprzedzil, ze Luqi lubi sie klasc. Lubi, owszem, ale to nie powod zeby nie gwizdac jak mu sie gosc ładuje od tyłu. odpowiedz

I - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Bardzo trafny tytuł odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Brawo Legia! Zwycięstwo w Łodzi zawsze smakuje dobrze!🙂💪👏 odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Gratulacje za zwycięstwo takie mecze muszą być wygrane , Lech ,Widzew ,Łks ,Polonia , Arka , Raków nie ważne jaka jest sytuacja Legii w Ekstraklapie ..... odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl Walka o 4 miejsce zapowiada się ciekawie. odpowiedz

GOLAS - 2 godziny temu, *.orange.pl Jeśli chcemy oddzielić ziarna od plew to w kolejnym sezonie powinno zabraknąć ..Tobiasza- dno ,wiecznie przyspawany do linii ,Luqiniasa-zero fizyczności rozbijany jak pionek bez żadnego wkladu w grę ofensywna,Gual takiego papraka dawno nie widziałem...Kun-koniec pobłażania dla tego paralityka, Urbański -on w ogóle powinien przestać grać bo to nie jego sport. No i chyba Skurin..z tej mąki w Legii chleba nie będzie. Beznadziejny bezjajeczny grajek odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @GOLAS: hahahaha, Luqi rekordowy sezon liczbowo, gole, poganiaja asysty, faktycznie zerowy wklad w gre. Dzisiaj powinien konczyc z asystą2 asystami, konczy z jedną. Tak jest rozbijany Luqi, ze ciagle go fauluja. Luqi nie nadaje sie na skrzydlo, w srodku to jest kozak nie do zatrzymania. Ty ogladasz Legie od wczoraj? Nie pamietasz juz jak Luquinhas byl ciagle faulowany w pierwszej przygodzie z Legia? Rekordy bił, teraz doklada swietne liczby (w tym sezonie 13 goli, 3 asysty a ile zabranych przez Guala). To jest skarb.



Gual tez slaby, tylko 19 goli, 7 asyst. Jak bedzie gral za napastnikiem a nie na pozycji najbardziej wysunietego to bedzie super dopelnieniem.



Szkurin dopiero przyszedl, nigdzie nie odejscie, to nie gra komputerowa. Ale i tak on robi sporo pożytecznego. Trzeba dac mu czas. odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @GOLAS: kolejny "ekspert" się wypowiedział......🤣🤣 odpowiedz

(L)ukowski - 2 godziny temu, *.starlinkisp.net 🔴⚪️🟢⚫️ 💪EGIA WARSZAWA👏 odpowiedz

Coach - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Pierwsza połowa koncertowa, ale w drugiej wychodzą błędy z całego sezonu.

Gual jak zwykle nieskuteczny, z ławki wchodzą jakie Konie… i tracimy poziom.



Dla mnie zwycięstwem z widzewem kończymy sezon. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Lasyk aktor odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Legionista: musiał się Marciniaka słuchać bo kto jest najlepszy w Polsce oprócz Legii...." sędzia ' Marciniak. W Polsce ' sędziowanie ' to cyrk. Wszyscy przeciwko Legii są....widać jak na dłoni. odpowiedz

