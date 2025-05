Tobiasz: Jestem o wiele dojrzalszy niż byłem wcześniej

Czwartek, 15 maja 2025 r. 22:35 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Czy trudniejszy w tym meczu był jego kontekst, czy wydarzenia boiskowe? Grałem już parę razy w spotkaniach z Widzewem i wiadomo, że jest to klasyk, mecz ogromnej klasy i z ogromną historią. Spotkania z drużyną z Łodzi są więc zawsze emocjonujące zarówno na boisku, jak i na trybunach. Cieszę się, że mogę brać udział w takich widowiskach. Te duże mecze zawsze są otwarte i gra się w nich zdecydowanie najprzyjemniej - powiedział po zwycięstwie z Widzewem Łódź golkiper Legii Warszawa, Kacper Tobiasz.









- Myślę, że każdy piłkarz nie lubi nie grać. Na to, że nie gram, odpowiadam jeszcze cięższą pracą na treningach i staram się zrobić wszystko, by pokazać, że na ten plac zasługuję. Mam nadzieję, że na ostatnich treningach właśnie to pokazywałem i dziękuję trenerowi, że dostałem dziś swoją szansę, bo ten mecz, z wielu względów, jest dla mnie ważny.



- Wiadomo, że wiadomość o braku gry jest bardzo trudna. Jestem człowiekiem ambitnym - nie lubię nie grać i przegrywać. Zawsze walczę o grę, zwycięstwo i bycie ważną postacią drużyny. Aczkolwiek, już wiele takich sytuacji mnie spotkało i każda mnie czegoś nauczyła. Wiem już, jak sobie z nimi radzić. Jestem o wiele dojrzalszy niż byłem wcześniej. Człowiek jednak nie przestaje się uczyć i z każdej sytuacji trzeba wyciągać wnioski - patrzeć na pozytywy i cieszyć się z nich, oraz negatywy, które trzeba niwelować.