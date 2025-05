Szachtar Donieck zainteresowany Oyedele

- W kontrakcie Oyedele zapisana jest klauzula wykupu w wysokości 6 milionów euro. Jak ustaliliśmy, połowa tej sumy ma trafić do Manchesteru United, który był poprzednim pracodawcą pomocnika. Rozmowy ws. transferu trwają, a Ukraińcy są skłonni aktywować wspomniany zapis. Można zastanawiać się, czy takiego ruchu będzie chciał sam piłkarz - podają meczyki.pl. 20-latek trafił do warszawskiego klubu latem 2024 roku. Do tej pory rozegrał 21 spotkań, zdobywając 1 asystę, a w ostatnim czasie stał się jednym z kluczowych zawodników stołecznego zespołu. Oyedele z Legią sięgnął po Puchar Polski i doszedł z nią do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Ceeeeeeeeeeeeeee - 30 minut temu, *.189.181 Jak można wpisać tak niską klauzulę wykupu w przypadku transferu młodego i utalentowanego zawodnika. Przechodząc do nowego klubu zmienią ją na 30-50 mln przy szacowanej wartości 20-25 mln.

W każdym aspekcie życia Ci którzy rządzą sprzedali by nas za czapkę gruszek .

KLAUZULA WSTYDU!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Wycior - 40 minut temu, *.vectranet.pl Pytanie tylko czy chce iść do klubu z kraju ogarniętego wojną? O normalnej grze można w tej sytuacji zapomnieć, szanse na wypromowanie się też są ograniczone tylko do kilku spotkań w LM.

Dla Legii to właściwie bez różnicy - gdzie by nie poszedł (a chętni na niego na pewno będą) dostaniemy tylko 3 miliony €. Bardzo mało przy skali jego talentu, bardzo dużo jeśli uwzględnimy fakt, że dostaliśmy go za jakieś symboliczne pieniądze. odpowiedz

Legiak83 - 32 minuty temu, *.supermedia.pl @Wycior: A za ile myślisz że normalnie by poszedł? Za 8mln? 😂 Bez przesady. Nikt więcej niż 6baniek za niego nie da, chyba że byłby Chorwatem odpowiedz

Jani(L) - 55 minut temu, *.tpnet.pl Oby został, jeszcze chociaż na sezon. Później jego wartość to spokojnie będzie 10 milionów EURO, nie wolno go jeszcze sprzedawać, tym bardziej za frytki. Koleś pójdzie za dużo większą kasę. odpowiedz

Tony - 39 minut temu, *.227.12 @Jani(L):

Rozumiesz jak działa klauzula oferty minimalnej. Ktoś daje 6 mln euro i Legia nie może tego zablokować. Jedynie zawodnik może nie chcieć odejść. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 minuty temu, *.orange.pl @Tony: Nowy kontrakt dla Oyedele z wyższą kwotą wykupu i po sprawie. Zastanawiające jest, że to tylko 6 mln euro. Oczywiście w negocjacjach zawodnikowi zależy, by ta kwota była jak najniższa, a klubowi odwrotnie. Być może Oyedele nie trafiłby do Legii, gdyby ta chciała wyższej klauzuli. Tego nie wiemy, natomiast warto się zastanowić czy sprzedaż za taką kwotę ma obecnie sens i czy nie lepiej po prostu dać mu nowy kontrakt, a z Manchesterem to się w ogóle dogadać i wykupić te 50% z kolejnego transferu od razu, by potem Oyedele sprzedać za więcej. Realia jednak będą takie, że Legii nie będzie stać na inwestycję w Maxiego i kto zapłaci te 6 mln ten go weźmie. odpowiedz

Szantosz - 55 minut temu, *.play.pl Mają rozmach… odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Proponuję wykupić ten zapis. Zapłacić Manchesterowi te 3 miliony i sprzedać potem Oyedele za 50 mln. odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Coś czuję, że nie zobaczymy już Oyedele w Legii. Szkoda...

Z drugiej strony te 3 mln euro pozwolą może na jakiś fajny transfer. odpowiedz

Wolfik - 37 minut temu, *.ghnet.pl @kaktus: Za tegoroczne występy w LKE coś skasowaliśmy, za zdobycie PP również. Nie sądzę, by sprzedaż młodego chłopaka za stosunkowo niewielką kasę cokolwiek zmieniła. Nie raz, nie dwa już to przerabialiśmy. odpowiedz

LLL - 22 minuty temu, *.centertel.pl @Wolfik: Właśnie! Masz rację tylko jest jedno małe ale ,czy aby na pewno to są wszystkie pieniądze które biorą udział w takiej transakcji...bo np gdyby szło coś bokiem to komuś to może dużo zmienić. odpowiedz

