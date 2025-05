Koszykówka

Zapowiedź 2. meczu ćwierćfinału play-off z Górnikiem Wałbrzych

Czwartek, 15 maja 2025 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W piątek o 17:30 w hali na Bemowie koszykarze Legii Warszawa zagrają drugi mecz ćwierćfinałowej serii play-off z Górnikiem Wałbrzych. Legioniści świetnie rozpoczęli tę rywalizację, od przekonującej wygranej w meczu numer jeden, ale w piątek na parkiecie czeka nas zapewne zupełnie inne spotkanie.



Ekipa z Dolnego Śląska zapewne będzie chciała pokazać charakter i zaprezentuje się o wiele lepiej niż na otwarcie serii. Heiko Rannula, estoński szkoleniowiec pod którego wodzą legioniści prezentują się naprawdę świetnie, przekonuje, że nasz zespół będzie na to gotowy. - Aby awansować potrzebujemy trzech zwycięstw. Na pewno nie będziemy zrelaksowani z powodu wysokiej wygranej w pierwszym meczu i będziemy na to uczulali zawodników - przekonuje trener warszawskiej drużyny.



Dla Legii środowa wygrana była czwartą z rzędu. Ponadto z ostatnich dziesięciu spotkań, legioniści wygrali osiem. Niedawny mecz z Kingiem pokazał, że "Zieloni Kanonierzy" potrafią ograniczyć rzuty za 3 punkty - tych wówczas oddali zaledwie 16 - mniej w tym sezonie oddali tylko raz, w inauguracyjnym spotkaniu z MKS-em Dąbrowa Górnicza (4/13 za 3), by zdobywać przewagi w inny sposób. W Szczecinie legioniści byli bardzo skuteczni w strefie podkoszowej, wymuszali przewinienia, czego efektem było aż 26 wykonywanych rzutów wolnych. W pierwszym meczu z Górnikiem "trójek" było już więcej (10/28), ale nasi gracze potrafili zbilansować również grę w strefie podkoszowej. 22 asysty najlepiej świadczą o zespołowej grze, a 9 bloków o fantastycznej dyspozycji naszych podkoszowych.



Szczególnie miłym zaskoczeniem dla kibiców była świetna postawa EJ'a Onu, który parę tygodni temu - w spotkaniu w Gdyni z Arką doznał urazu, po którym odczuwał problemy w kolejnych meczach. Pomimo bólu amerykański center wychodził na parkiet, by dać odpocząć Mate Vuciciovi, którego forma w tym sezonie rosła tak, jak swego czasu Adama Kempa. W meczu z Górnikiem, Onu zanotował 6 bloków, sprawiając, że kiedy przeciwnicy widzieli go naprzeciwko siebie, woleli oddać piłkę do kolegi na obwodzie. Choć Onu dołożył tylko dwa punkty, zrobił kapitalną robotę w obronie. Z kolei Vucić dołożył 11 punktów, 6 zbiórek i 2 bloki - z naszymi podkoszowymi bardzo niewygodnie grało się Darkowi Wyce i Pattonowi. O zespołowej grze Legii najlepiej świadczy sześciu graczy z dwucyfrową zdobyczą punktową. Oczywiście jak zwykle na pierwszy plan wysuwa się MVP sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi - Kameron McGusty. Ale nie zapominajmy, że pozostali gracze mają olbrzymi wpływ na grę samego Kamerona, jak i naszej drużyny. Cieszy rosnąca forma Silinsa, Radanova, Kolendy, a przede wszystkim Andrzeja Pluty, który w ostatnich tygodniach wskoczył na wyższy poziom. Andrzej zdobył 11 punktów, zaliczył 8 asyst, 6 zbiórek, ograniczył straty (do jednej!), a z nim na parkiecie miała najlepszy bilans, +30!



Legia w ostatnich latach ani razu nie wygrała tak wysoko spotkania fazy play-off na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Ostatni raz tak wysoko zwyciężyliśmy w sezonie 2015/16 jeszcze na zapleczu ekstraklasy - najpierw w wyjazdowym meczu II rundy w Łańcucie (77:47), a następnie w finałowym meczu z Miastem Szkła Krosno (85:57, po którym Legia wyszła na prowadzenie w serii 2:1). O ile w pierwszym przypadku, kolejne spotkanie (z Sokołem) zakończyło się naszą pewną wygraną, to w rywalizacji z ekipą z Podkarpacia, zaledwie kilkanaście godzin później (mecze rozgrywano dzień po dniu), pogromu dokonali goście (86:54), w barwach których występował wówczas Darek Wyka.



Legia z Górnikiem w piątek zagra po raz piąty w obecnym sezonie. Po pierwszych dwóch wygranych wałbrzyszan, teraz bilans bezpośrednich spotkań jest już remisowy. I mamy nadzieję, że po piątkowym meczu będzie korzystny dla naszej ekipy, która zgodnie z wolą warszawskich kibiców, zrobi wszystko, by powalczyć o pierwsze od 1969 roku mistrzostwo Polski. By móc myśleć o mistrzostwie, czy w ogóle strefie medalowej, trzeba w piątek znów wykorzystać przewagę własnego parkietu, a mecz zacząć z pełną koncentracją, zaangażowaniem i determinacją. Wierzymy, że będziecie nas wspierać w piątkowe popołudnie - zatem do zobaczenia w hali na Bemowie!



Piątkowy mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport 2. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ. W dniu meczu od 16:00 wejściówki będą także dostępne w kasach biletowych przy wejściu do hali. W przerwie meczu odbędzie się kolejna Koszykarska Kumulacja LOTTO z nagrodą w wysokości 4000 złotych. Przypominamy, że cały czas trwają prace remontowe na ulicy Obrońców Tobruku i wjazd na nią od strony ul. Powązkowskiej i gen. Maczka jest zamknięty - ze względu na objazdy, zachęcamy do wcześniejszego przyjazdu na miejsce. Wjazd na parking dla kibiców bez zmian - od ul. Pieniążka.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 26-17

Liczba wygranych/porażek u siebie: 11-10

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,2 / 78,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,9%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 594 (śr. 19,8), Andrzej Pluta 368 (11,9), Michał Kolenda 319 (10,6).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99), Górnik Wałbrzych (w, 72:79), GTK Gliwice (d, 84:87), AMW Arka Gdynia (w, 56:97), Śląsk Wrocław (d, 88:79), King Szczecin (w, 81:84), Górnik Wałbrzych (d, 86:55).



Ostatnie mecze obu drużyn:

14.05.2025 Legia Warszawa 86:55 Górnik Wałbrzych

17.04.2025 Górnik Wałbrzych 72:79 Legia Warszawa

13.02.2025 Górnik Wałbrzych 73:72 Legia Warszawa (ćwierćfinał PP, w Sosnowcu)

20.12.2024 Legia Warszawa 81:91 Górnik Wałbrzych

1999/2000 Legia Warszawa 88:63 Roto Górnik Wałbrzych (I liga)

1999/2000 Roto Górnik Wałbrzych 63:73 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 JKKS Górnik Wałbrzych 74:82 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 Legia Warszawa 74:65 JKKS Górnik Wałbrzych (I liga)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 95:85 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 79:82 KS Górnik Wałbrzych (PLK)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 97:77 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 77:63 KS Górnik Wałbrzych (PLK)



GÓRNIK ZAMEK KSIĄŻ WAŁBRZYCH

Liczba wygranych/porażek: 18-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 8-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,5 / 77,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,0%



Skład: Alterique Gilbert, Toddrick Gotcher, Aleksander Wiśniewski (rozgrywający), Ikeon Smith, Krzysztof Jakóbczyk, Kacper Marchewka (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Maciej Bojanowski (skrzydłowi), Joshua Patton, Dariusz Wyka, Piotr Niedźwiedzki (środkowi).

trener: Andrzej Adamek, as. Zoran Čarapić



Najwięcej punktów: Alterique Gilbert 396 (śr. 13.7), Toddrick Gotcher 413 (13.3), Ikeon Smith 362 (12.5), Dariusz Wyka 296 (9.9).



Przewidywana wyjściowa piątka: Alterique Gilbert, Toddrick Gotcher, Janis Berzins, Maciej Bojanowski, Dariusz Wyka.



Wyniki: King (d, 72:82), MKS (w, 74:79), Start (w, 84:93), Zastal (d, 62:56), Dziki (w, 68:92), Czarni (d, 66:64), Spójnia (w, 81:80), Stal (w, 80:70), Anwil (w, 91:60), Twarde Pierniki (d, 77:63), Legia (w, 81:91), Trefl (w, 100:85), GTK (d, 70:63), Arka (w, 74:88), Śląsk (d, 77:60), King (w, 90:81), MKS (d, 87:77), Start (d, 87:72), Zastal (w, 70:74), Dziki (d, 63:82), Czarni (w, 76:62), Spójnia (d, 89:68), Stal (d, 104:108), Anwil (d, 71:75), Twarde Pierniki (w, 102:85), Legia (d, 72:79), Trefl (d, 83:75), GTK (w, 79:95), Arka (d, 84:63), Śląsk (w, 74:80), Legia (w, 86:55).

PP: Legia (73:72), Start (88:60), King (80:78).



Termin meczu: piątek, 16 maja 2025 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2



Autor: Marcin Bodziachowski