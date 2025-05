20-22.05: Rozkład jazdy

Wtorek, 20 maja 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

We wtorek i czwartek o 17:30 w Wałbrzychu, koszykarze Legii zagrają trzeci i czwarty mecz I rundy play-off z Górnikiem Wałbrzych - tym razem rywalizacja przeniesie się do hali Aqua Zdrój w Wałbrzychu, która zapewne wypełni się do ostatniego miejsca. Sprzedaż biletów prowadzona jest TUTAJ. Transmisja meczów w Polsacie Sport 1. W środę III-ligowe rezerwy Legii zagrają wyjazdowe spotkanie z rezerwami Jagiellonii.



Rozkład jazdy:

20.05 g. 17:30 Górnik Wałbrzych - Legia Warszawa [kosz]

21.05 g. 18:00 Jagiellonia II Białystok - Legia II Warszawa

22.05 g. 17:30 Górnik Wałbrzych - Legia Warszawa [kosz]