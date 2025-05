Pucharowe gadżety w klubowym sklepie

Ponadto klub przygotował dwustronne szaliki (biały i zielony, 60 zł), na których zaprezentowane zostały krajowe puchary w całej historii Legii. Z drugiej strony znajduje się hasło "Legia Warszawa - 21-krotny zdobywca Pucharu Polski". W sprzedaży pojawiły się także "pucharowy" kubek (50 zł) oraz sporych rozmiarów kufel do piwa (60 zł).

Zdecydowanie później niż zwykle Legia przygotowała serię pamiątek związanych ze zdobyciem przez nasz klub 21. w historii Pucharu Polski. Koszulki, które na czas dekoracji na stadionie Narodowym założyli piłkarze i przedstawiciele sztabu Legii, są obecnie do nabycia w sklepie klubowym w cenie 99 złotych.

Darektocioteczka - 57 minut temu, *.play-internet.pl real time marketing leży odpowiedz

Lfan - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Przecież to nie są koszulki, które mieli piłkarze. Ci mieli dedykowane koszulki adidasa i ten motyw z pucharem był z przodu, a nie z tyłu (można zweryfikować na zdjęciach). odpowiedz

Tylko Legia - 3 godziny temu, *.31.17 Jak się nie podoba to nie kupuj, proste i logiczne 💪🇵🇱 odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.datapacket.com A gdzie puchar na szklanym kuflu? odpowiedz

Klaun - 4 godziny temu, *.orange.pl 🤡 odpowiedz

katastrofa - 4 godziny temu, *.vectranet.pl czy ktoś kupuje takie potworki? Zatrudnijcie w tym klubie kogoś kto ma oczy i gust.... odpowiedz

