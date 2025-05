Z obozu rywala

Cracovia przed meczem z Legią. Niespełnione nadzieje

Sobota, 17 maja 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa rozegra ostatni wyjazdowy mecz Ekstraklasy w sezonie 2024/25. Legioniści o 14:45 zmierzą się z Cracovią, której nie potrafią pokonać na jej stadionie od 2020 roku. Krakowianie są jednak zawiedzeni całymi rozgrywkami - z największego zaskoczenia stali się chłopcem do bicia, a w rundzie wiosennej potrafili wygrać tylko w trzech meczach. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala stołecznego zespołu.