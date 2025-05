Z Widzewem tylko zwycięstwo!

Według bukmacherów Fortuny faworytem czwartkowego meczu Widzew - Legia są "Wojskowi". Kurs na wygraną zespołu Goncalo Feio wynosi 2,0 , a na gospodarzy ok. 3,5 . Obie drużyny nie grają już o nic w Ekstraklasie, ale będą chciały poprawić nastroje swoich kibiców. KURSY NA LEGIA - WIDZEW FORTUNA: 1 3.6 X 3.6 2 2.01 Pełna oferta zakładów na mecz Widzew - Legia Legia wygrała 16 z ostatnich 20 meczów z Widzewem. W XXI wieku Legia przegrała raz z Widzewem. Widzew nie wygrał 4 ostatnich meczów w lidze. BONUS NA START - ZAKŁAD BEZ RYZYKA Mecz 31. kolejki Ekstraklasy Widzew Łódź - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 15 maja o godz. 20:30. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

