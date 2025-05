Liga Europy: Legia zagra od 1. rundy eliminacyjnej

Środa, 14 maja 2025 r. 22:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dzięki zdobyciu Pucharu Polski Legia Warszawa w przyszłym sezonie zagra w eliminacjach do Ligi Europy. Legioniści rozpoczną rywalizację od 1. rundy eliminacyjnej, a to oznacza bardzo intensywne lato, które rozpocznie się już 10 lipca. Aby awansować do fazy ligowej trzeba będzie wyeliminować czterech rywali. Dwóch pierwszych rywali Legia pozna w losowaniach, które zaplanowane są na 17 i 18 czerwca.









Po sezonie piłkarze otrzymają kilka tygodni urlopów. Do treningów wrócą w połowie czerwca, a tydzień później wyruszą na zgrupowanie do Austrii, gdzie będą przebywali do 2 lipca.



Między 10 a 31 lipca czeka Legię najprawdopodobniej aż 7 meczów - 4 mecze eliminacyjne w europucharach, mecz o Superpuchar Polski i dwie kolejki Ekstraklasy.



Ostatnim sezonem, w którym "Wojskowi" rywalizowali od 1. rundy eliminacji była walka o Ligę Mistrzów w 2022 roku. Wówczas już 7 lipca zmierzyli się z norweskim FK Bodø/Glimt. W lipcu zanotowali bilans 5 zwycięstw, 1 porażkę i remis w Superpucharze, zakończony przegraną serią rzutów karnych.



Ze współczynnikiem 31.000 Legia Warszawa będzie najprawdopodobniej rozstawiona w każdej z 4 rund eliminacyjnych Ligi Europy.



Terminy meczów eliminacyjnych Ligi Europy i Ligi Konferencji:

1. runda eliminacyjna - 10 i 17 lipca

2. runda eliminacyjna - 24 i 31 lipca

3. runda eliminacyjna - 7 i 14 sierpnia

4. runda eliminacyjna (play-off) - 21 i 28 sierpnia





Faza ligowa:

1. mecz - 24-25 września

2. mecz - 2 października

3. mecz - 23 października

4. mecz - 6 listopada

5. mecz - 27 listopada

6. mecz - 11 grudnia

7. mecz - 22 stycznia

8. mecz - 29 stycznia

play-off - 19 i 26 lutego

1/8 finału - 12 i 19 marca

1/4 finału - 9 i 16 kwietnia

1/2 finału - 30 kwietnia i 7 maja

finał - 20 maja (Stambuł)



Losowania:

1. runda - 17 czerwca

2. runda - 18 czerwca

3. runda - 21 lipca

4. runda - 4 sierpnia

faza ligowa - 29 sierpnia

play-off - 30 stycznia

pozostałe rundy - 27 lutego