PP: KS CK Troszyn 1-3 Legia II Warszawa. Legia z Pucharem Polski!

Środa, 4 czerwca 2025 r. 20:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W finale Mazowieckiego Pucharu Polski, rozegranym na stadionie Hutnika w Warszawie, Legia II Warszawa wygrała z czwartoligowym KS CK Troszyn 3-1. Tym samym stołeczny zespół ponownie sięgnął po trofeum, które po raz ostatni wywalczył w 2023 roku. Dzięki tej wygranej, legioniści wystąpią w przyszłym sezonie w Pucharze Polski na szczeblu centralnym.



Mecz na żywo obserwował m.in. dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow i dyrektor Akademii Marek Śledź. Przed meczem uhonorowano Michała Kucharczyka, który ten sezon grał w "dwójce".



Początek spotkania zdecydowanie należał do Legii, ale brakowało wykończenia akcji. W 15. minucie Samuel Sarudi wykonywał rzut rożny z lewej strony boiska, a po dośrodkowaniu niecelnie głową uderzał Adam Mesjasz. Po chwili mocny strzał z lewej strony oddał Jakub Jędrasik, ale i on minimalnie się pomylił. W 19. minucie celnie zza pola karnego uderzał Samuel Sarudi. Tym razem skutecznie interweniował bramkarz. Niespodziewanie to zawodnicy z Troszyna wyszli na prowadzenie. Ołeksandr Łuczyk, zupełnie nie pilnowany, przebiegł spory fragment boiska, po czym oddał strzał z bardzo dużej odległości, a Jakub Zieliński kompletnie dał się zaskoczyć. W odpowiedzi stuprocentową sytuację zmarnował Jakub Jędrasik, który dostał znakomite podanie od Jakuba Zbroga na 5. metr, ale fatalnie przestrzelił. W 41. minucie Pascal Mozie trafił w słupek. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1.



Po przerwie na boisku pojawił się Patryk Konik, który zastąpił Adama Mesjasza, ukaranego żółtą kartką. Kilka minut po rozpoczęciu gry sędzia nie odgwizdał rzutu karnego dla Legii, chociaż wydaje się, że powinien. W 56. minucie Igor Lewczuk chciał głową przeciąć podanie w pole karne, ale tak niefortunnie wybijał piłkę, że trafił do własnej bramki. 2 minuty później legioniści wyszli na prowadzenie. Po zagraniu z prawej strony na wślizgu piłkę do bramki wpakował Adam Ryczkowski. Po tym trafieniu napastnik Legii sygnalizował konieczność zmiany. Po chwili faktycznie opuścił murawę.



Po tej bramce tempo meczu nieco spadło. W 77. minucie Mariusz Wierzbowski chciał zaskoczyć Jakuba Zielińskiego, ale tym razem bramkarz Legii był na posterunku. 4 minuty później uderzenia na bramkę próbował Przemysław Mizera, ale posłał piłkę nad bramką. W 83. minucie Przemysław Mizera dobrze przyjął zagraną przez kolegę piłkę, po czym z ostrego kąta, z prawej strony skutecznym uderzeniem umieścił ją w siatce.



PP: KS CK Troszyn 1-3 (1-0) Legia II Warszawa

1-0 - 23' Ołeksandr Łuczyk

1-1 - 56' Igor Lewczuk (sam.)

1-2 - 58' Adam Ryczkowski

1-3 - 83' Przemysław Mizera



KS Troszyn (skład wyjściowy): 1. Bieliński, 2. Caceres, 6. Lewczuk, 5. Szyszkowski, 13. Domański, 14. Łuczyk, 19. Słowik, 77. M. Tyska, 16. Charkiewicz, 9. Matusiak, 7. J. Tyska



Legia II: 1. Jakub Zieliński, 20. Oliwier Olewiński, 5. Rafał Boczoń, 4. Adam Mesjasz (46' 16. Patryk Konik), 3. Viktor Karolak (86' 13. Jakub Jendryka), 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń (61' 27. Jakub Żewłakow), 15. Samuel Sarudi (61' 8. Maciej Saletra), 21. Jakub Zbróg (75' 32. Jakub Kisiel), 11. Adam Ryczkowski (61' 9. Przemysław Mizera), 7. Jakub Jędrasik (61' 29. Cyprian Pchełka)



żółte kartki: Mesjasz, Boczoń, Mozie