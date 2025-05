34. kolejka Ekstraklasy. Czas rozstrzygnięć

Sobota, 24 maja 2025 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

W sobotę rozegrane zostaną wszystkie mecze ostatniej, 34. kolejki Ekstraklasy. Tego dnia wyjaśni się, kto zostanie mistrzem Polski, a także, które zespoły awansują do eliminacji Ligi Konferencji. Aby Lech Poznań utrzymał 1. miejsce w tabeli, musi wygrać swoje spotkanie z Piastem Gliwice. Jeśli tak się nie stanie, decydujący będzie wynik meczu Rakowa z Widzewem. Wciąż ważą się także losy 3. miejsca, które daje awans do europejskich pucharów. Co ciekawe, w ostatniej kolejce zmierzą się dwie zainteresowane jego zajęciem drużyny - Jagiellonia i Pogoń. Zespół ze Szczecina potrzebuje wyjazdowej wygranej, aby na ostatniej prostej wyprzedzić Jagiellonię. Wszystkie mecze będzie można oglądać jednocześnie na C+ Sport 3 w formie Multiligi+, a wybrane będą transmitowane w całości na innych kanałach.