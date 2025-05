34. kolejka Ekstraklasy: Lech mistrzem Polski

Komentarze (3)

Jurek - 20 minut temu, *.inetia.pl A wystarczyło wygrać ze słowikami w Warszawie. Drużynę należy budować od nowa. Zacząć należy od bramkarza. odpowiedz

Alan - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Myślałem ze Nasi piłkarze większej niespodzianki niz 5.2 w Poznaniu nie zrobią a tu patrz Mistrza Polski Lechowi podarowali na tacy....



Kiedyś przy zielonym stoliku Pzpn a dziś normalnie.. odpowiedz

SEBO(L) - 10 godzin temu, *.play.pl Świetny koniec sezonu. Jako jedyni ( pobieżnie patrząc na tabelę) jesteśmy pewni swego miejsca! 👏👏👏👏🤝🤝🤝 odpowiedz

