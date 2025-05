Legia złożyła ofertę za Racovitana?

Czwartek, 15 maja 2025 r. 14:31 źródło: weszlo.com

Jak informują rumuńskie media, Bogdan Racovitan ma przedłużyć kontrakt z Rakowem Częstochowa do 2028 roku, ale do końca nie było to oczywiste, bowiem zawodnikiem interesuje się także Legia Warszawa, która miała mu złożyć ofertę.









Racovitan był podstawowym obrońcą Rakowa, ale w sierpniu ubiegłego roku zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i do tej pory nie wrócił na boisko. Po raz ostatni zagrał 3 sierpnia 2024. Jego obecny kontrakt z Rakowem wygasa w czerwcu.



– Negocjacje zostały utrudnione po tym, jak do gry weszła Legia Warszawa, która zainteresowała się usługami rumuńskiego obrońcy. (...) Legia oferowała obrońcy warunki (400 tysięcy euro rocznie), które przewyższały te, na jakie Racovitan mógł do tej pory liczyć w Rakowie. A także lepsze od tych, jakie defensor otrzyma w Częstochowie po podpisaniu nowego kontraktu. Jednak zawodnik uznał, że rozsądniej będzie zostać w Rakowie. Zwłaszcza że czeka go powrót do gry po koszmarnej kontuzji. (...) Jego powrót będzie łatwiejszy w klubie, który dobrze zna - piszą rumuńskie media.