Sprite - 13 minut temu, *.play-internet.pl Serio Sergio odejdzie? odpowiedz

adi - 28 minut temu, *.ghnet.pl gdy przychodził wszyscy pisali, że może też grać na prawej stronie obrony - mógłby dostać szanse na koniec zamiast przemęczonego Wszołka, i tak już o nic nie gramy. W rundzie jesiennej jak występował na środku to tragicznie nie grał, jakiś tam potencjał był. Legia podobno dała za niego 500k euro, a teraz jak odejdzie to pewnie za darmo, kolejna strata finansowa



tak, wiem, w tym jednym meczu na wiosnę wypadł słabo, ale był bezpośrednio po kontuzji, bez rytmu co go lekko usprawiedliwia odpowiedz

Super(L)asek - 42 minuty temu, *.play-internet.pl W siną dal... odpowiedz

Wycior - 46 minut temu, *.vectranet.pl Oby się udało - gość niezależnie od przeciwnika wali 3 - 5 baboli na mecz. Jego agent musi być hipnotyzerem, nie ma innego wytłumaczenia jak nam go sprzedał… odpowiedz

keski - 55 minut temu, *.plus.pl I takie to były transfery, zawodnicy o które bija się 2 ligi.Sa wyjątki ale w Europie wciąż nie mamy klęski urodzaju piłkarzy którzy by sprostali na poważnie. odpowiedz

Maverick - 57 minut temu, *.play-internet.pl Kolejny,,gówniany"piłkarzyna którego nie chcieli nawet w 3 lidze hiszpańskiej.Ale od czego jest skauting w Legii od czego jest szefostwo i od czego jest mr.mioduski...

Od ściągania badziewia... Typ miał przyjść jako lewy obrońca a miał problemy z przyjęciem piłki.Pamietam mecz z Broendby.

Podanie do Barcii,ten próbuje przyjąć piłkę nie atakowany przez nikogo w promieniu 20 metrów,i tak długo ją przyjmował że w pewnej chwili podbiegł jakiś piłkarzyk Broendby i mu tą piłkę odebrał.A typ z przyjmowaniem powinien się zebrać lada moment.A teraz słyszę że kolejna gwiazda ma przyjść do Legii w postaci wielce wybitnego racovitana którego tak jak parę lat raków nie chciał swojego piłkarza a chciał się go pozbyć.Oczywiscie chodzi o KUNA!!!! odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl To nie mój faworyt, ale moim skromnym zdaniem spalił go Faja wystawiając zaraz po kontuzji w ważnym meczu. Młody mecz oczywiście zawalił, pojechaliśmy po nim konkretnie, więc teraz jedyne wyjście dla niego to odbudowywać się gdzie indziej . Sprzedaż lub wypożyczenie. To nie jest słaby zawodnik, potrzebuje tylko mniej presji, więc obecnie Legia to dla niego za wysokie progi. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.65.40 Zapomniałem, że On jeszcze jest w Legii ;-) odpowiedz

Zawisza - 13 minut temu, *.play.pl @lucho_83: Mam tak samo jak Ty... :) odpowiedz

