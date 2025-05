Z Cracovią bez Morishity, Goncalvesa, Luquinhasa i Kuna

W 19. minucie wyjazdowego spotkania z Widzewem Łódź żółtą kartką ukarany został Ryoya Morishita . Japończyk powalił jednego z gospodarzy na własnej połowie, przerywając atak, po czym niepotrzebnie kwestionował decyzję arbitra i za to otrzymał napomnienie. To był czwarty żółty kartonik dla skrzydłowego w tym sezonie, co oznacza, że nie będzie on mógł wystąpić w następnym ligowym meczu przeciwko Cracovii.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Hanys (L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kun to akurat żadna strata odpowiedz

Balcer - 1 godzinę temu, *.orange.pl No i niech nie grają, my już o nic nie gramy, nie trzeba sie spinać,na luzie dograć sezon i przerwa odpowiedz

Franek - 1 godzinę temu, *.play.pl Ha ha Chodyna i Wahan na skrzydła? Albo Gual i Skhurin w przodzie. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Bez Kuna to super bo nie daje w Legii nic! NIC! Reszty szkoda ale jeśli gramy tak że gramy jak byśmy chcieli wygrać a nie mogli to tak się kończy. Ledwo co wygraliśmy i taka jest prawda a kartek tyle nazbierała co Gonsalo wszystkie razem. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.