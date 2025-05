Z Cracovią bez Morishity, Goncalvesa i Luquinhasa

Czwartek, 15 maja 2025 r. 20:50 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 19. minucie wyjazdowego spotkania z Widzewem Łódź żółtą kartką ukarany został Ryoya Morishita. Japończyk powalił jednego z gospodarzy na własnej połowie, przerywając atak, po czym niepotrzebnie kwestionował decyzję arbitra i za to otrzymał napomnienie. To był czwarty żółty kartonik dla skrzydłowego w tym sezonie, co oznacza, że nie będzie on mógł wystąpić w następnym ligowym meczu przeciwko Cracovii.









Natomiast w drugiej połowie napomnienia od sędziego otrzymali Claude Goncalves i Luquinhas. Portugalczyk w 52. minucie przerwał faulem groźnie zapowiadający się kontratak gospodarzy na ich połowie, a Brazylijczyk w 72. minucie, podobnie jak Morishita, protestował przy decyzji sędziego Piotra Lasyka. Dla obu zawodników również była to czwarta żółta kartka w trwającym sezonie Ekstraklasy i nie będą mógli być brani po uwagę przy ustalaniu składu na mecz w Krakowie.