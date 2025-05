PEŻ: Legia 13. w I rundzie

W Sopocie odbyła się I runda Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w sezonie 2025. Załoga Legii Warszawa wystartowała w składzie: Jakub Pawluk (sternik), Jacek Przybylak, Jakub Tomczyński i Michał Szmul. Legioniści bardzo przyzwoicie zaczęli rywalizację, a ostatecznie po pierwszym dniu plasowali się na miejscu 9., z niewielką stratą do czołówki. W niedzielę było trochę gorzej i ostatecznie I rundę PEŻ nasza załoga zakończyła na 13. pozycji. Za ten wynik Legia ma na swoim koncie 6 punktów w klasyfikacji generalnej. Kolejne zawody PEŻ rozegrane zostaną w Gdyni (27-29 czerwca), Pucku (29-31 sierpnia) oraz Szczecinie (2-4 października). Legioniści w poszczególnych flajtach zajmowali miejsca: 6, 9, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 9, 6, 8. Końcowa klasyfikacja: 1. OnLemon Rockstars Racing 18 pkt. 2. HRM Racing 17 pkt. 3. Yacht Club Gdańsk 16 pkt. 4. YKP Gdynia 15 pkt. 5. SEJK Pogoń Szczecin 14 pkt. 6. KS Marina Niesulice 13 pkt. 7. Yacht Club Sopot 12 pkt. 8. AZS AWFiS Gdańsk 11 pkt. 9. Sztorm Grupa 10 pkt. 10. Onboard 9 pkt. 11. FinGo Capital UKS Żeglarz Wrocław 8 pkt. 12. AZS WAT Warszawa 7 pkt. 13. Legia Warszawa 6 pkt. 14. Sport Vita Ski & Sail 5 pkt. 15. KS Iskra AMW Gdynia 4 pkt. 16. Nowy Sztynort Osada Wolności GGR 3 pkt. 17. Lubelskie YKP Lublin 2 pkt. 18. YKP Szczecin 1 pkt.

