Spotkanie z drużyną dla posiadaczy karnetów

Piątek, 16 maja 2025 r. 14:37 źródło: Legia Warszawa

W środę, 21 maja o godzinie 18:00 rozpocznie się spotkanie z drużyną i sztabem szkoleniowym Legii Warszawa dla posiadaczy karnetów sezonie 2024/25. Wydarzenie odbędzie się na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3.









Podczas spotkania będzie okazja, by porozmawiać z zawodnikami, zebrać ich autografy i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Piłkarze będą obecni na stadionie w godz. 18:00-20:30.



Szczegóły wydarzenia:

Środa, 21 maja 2025, g. 18:00-22:00

Stadion Legii Warszawa, przedpole Trybuny Wschodniej i Legia Park



UWAGA! Aby wziąć udział w spotkaniu, należy odebrać bezpłatny bilet. Wejście na wydarzenie będzie odbywało się przez bramki B2.



Jak odebrać bilet?

• Zaloguj się za pomocą Konta Kibica na stronie bilety.legia.com;

• Wybierz wydarzenie „Spotkanie z piłkarzami i sztabem dla posiadaczy karnetu na sezon 24/25”;

• Wybierz sektor „PRZEDPOLE TRYBUNY WSCHODNIEJ” i określ liczbę uczestników;

• Przejdź do koszyka i spersonalizuj bilety dla wszystkich uczestników;

• Zakończ transakcję klikając przycisk „Podsumowanie”.



Termin odbioru biletów do wtorku 20.05 do końca dnia.