Ostatni wyjazd w sezonie

Sobota, 17 maja 2025 r. 19:16 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Od ostatniego meczu Legii nie minęły 72 godziny, a już przed nami kolejne spotkanie z udziałem stołecznego klubu. W niedzielę "Wojskowi" zagrają ostatni wyjazd w tym sezonie. Ich przeciwnikami będzie Cracovia.









Wreszcie z czystym kontem



Ostatni mecz, kiedy Legia wygrała zaległe starcie z Widzewem Łódź, można wspominać pozytywnie. Cieszyć na pewno mogą zdobyte trzy punkty, które zapewnione zostały jeszcze przed przerwą. Tamten pojedynek miał dwa oblicza. W pierwszej połowie goście prezentowali się zdecydowanie lepiej i ich prowadzenie było w pełni zasłużone. Potem sytuacja nieco się zmieniła. Szczęśliwe gospodarze nie potrafili skorzystać z lekkiej zadyszki "Wojskowych" i w konsekwencji Kacper Tobiasz po raz pierwszy od sześciu meczów zanotował czyste konto. Popisał się również kilkoma udanymi interwencjami. Oprócz niego w ofensywie pochwały należą się strzelcom goli. Jako pierwszy do siatki trafił Ryoya Morishita, który wykorzystał znakomite podanie od Marca Guala. Potem to już sam Hiszpan wpisał się na listę strzelców, wykorzystując błąd bramkarza Widzewa. Morishita strzelił tym samym swojego szóstego gola dla Legii w tym sezonie Ekstraklasy i co ciekawe wszystkie z nich padły na wyjazdach.



Liczne osłabienia



Pomocnik nie będzie jednak mógł poprawić tego dorobku w niedzielę. Przeciwko Widzewowi otrzymał bowiem wykluczającą czwartą żółtą kartkę w tym sezonie. Podobny los spotkał także Luquinhasa i Claude Goncalvesa. Żaden z nich nie pojedzie do Krakowa. Z powodu wymuszonej pauzy trener Goncalo Feio nie będzie mógł także skorzystać z Patryka Kuna, który w starciu z Widzewem niedługo po pojawieniu się na murawie wyleciał z czerwoną kartką na koncie. Skład więc na pewno będzie nieco przebudowany, ale akurat na tych pozycjach szkoleniowiec nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem zastępców. Opcji jest kilka: Po pierwsze w środku pola obok Elitima może zagrać cofnięty Marc Gual, a wówczas na środku ataku Ilja Szkurin. Luquinhasa zastąpi Wojciech Urbański, a na lewym skrzydle dostępny jest Mateusz Szczepaniak, lub można przesunąć tam Pawła Wszołka, a w obronie wystawić Radovana Pankova. Pod znakiem zapytania jest bowiem dostępność Wahana Biczachczjana i Kacpra Chodyny, którzy borykają się z drobnymi urazami i zabrakło ich w kadrze meczowej w spotkaniu z Widzewm.



Pożegnanie trenera



Cracovia znajduje się ostatnio w sporym kryzysie formy. Najbliższy przeciwnik Legii przegrał cztery z pięciu ostatnich meczów, ulegając m.in. Lechii Gdańsk czy Śląskowi Wrocław, który pożegnał się już z Ekstraklasą. Obydwa te spotkania odbyły się w Krakowie, gdzie jak więc widać nie idzie gospodarzom najlepiej. Kiedy weźmiemy pod uwagę tabelę meczów u siebie, to Cracovia znajduje się w niej na przedostatnim miejscu ex aequo z Puszczą Niepołomice, która punktuje równie fatalnie. W dużej mierze to właśnie bardzo słaba dyspozycja przed własnymi kibicami jest efektem ósmego miejsca Cracovii w lidze. Pod względem starć na wyjeździe najbliższy rywal Legii plasuje się bowiem na wysokim trzecim miejscu.





Dolna część tabeli meczów u siebie MECZE RAZEM M. Pkt. Z. R. P. Bramki 14. Zagłębie Lubin 16 21 6 3 7 18-21 15. Piast Gliwice 16 20 4 8 4 17-19 16. Śląsk Wrocław 17 19 4 7 6 21-22 17. Cracovia 16 18 4 6 6 27-29 18. Puszcza 16 18 4 6 6 26-29



Gracze Dawida Kroczka w 16 kolejkach u siebie zdobyli zaledwie 18 punktów. Co jednak zaskakujące, statystycznie krakowianie bardzo dobrze radzą sobie w starciach z Legią na swoim obiekcie. Obecnie notują serię trzech wygranych meczów z "Wojskowymi" z rzędu, a co więcej nie stracili w nich ani jednego gola.



Ostatnie mecze w Krakowie:

20.12.23 Cracovia 2-0 Legia

29.07.22 Cracovia 3-0 Legia

5.12.21 Cracovia 1-0 Legia

22.11.20 Cracovia 0-1 Legia

7.07.20 Cracovia 3-0 Legia



fot. Woytek / Legionisci.com



Ostatnie kłopoty krakowian na boisku idealnie zbiegły się z dołkiem formy ich najlepszego strzelca - Benjamina Kallmana. Fin w tym sezonie pokonał bramkarzy rywali aż 17 razy, co jest jego najlepszym wynikiem w polskiej lidze w karierze. O ile do niedawna strzelał w miarę regularnie, tak teraz już od 371 minut nie potrafi znaleźć sposobu na defensywę przeciwników. Kilka dni temu stało się jasne, że dla niego jest to ostatni sezon w Cracovii, ale na brak ofert na pewno nie może narzekać, co dodatkowo też mogło sprawić, że głową był ostatnio w nieco innym miejscu. W poprzednim okienku transferowym spekulowało się, że Kallman znalazł się w kręgu zainteresowań Legii, która miała spore nadzieje na jego sprowadzenie. Ostatecznie sprawa ta się nie udała, a latem Fin najprawdopodobniej opuści Polskę. Podobny los spotka także Patryka Sokołowskiego i trenera Dawida Kroczka. Oni także odejdą po sezonie z klubu.



- To jest dla nas ważne, żeby zakończyć sezon w pozytywny sposób. Spuszczenie teraz z tonu byłoby nieprofesjonalne. Oczywiście, nie mamy 100% komfortu w sytuacji, gdy wiemy, że po sezonie odejdę z klubu. Wszystko jednak zweryfikuje boisko - mówi przed meczem z Legią trener Cracovii, Dawid Kroczek.



Gdzie obejrzeć?



Mecz 33. kolejki Ekstraklasy Cracovia - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 18 maja o godz. 14:45. Transmisję będzie można zobaczyć w Canal+ Sport 3. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



