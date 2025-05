Niedzielne spotkanie Cracovia - Legia Warszawa będzie można obejrzeć w Canal+ Sport 3. Początek meczu o godz. 14:45. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. KURSY NA CRACOVIA - LEGIA FORTUNA: 1 3.35 X 3.55 2 2.12

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W lokalu komunijnym ... hihi. Tylko Legia !! odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl W końcu Legia jest jak Liverpool! Po zmaganiach w środku tygodnia wieczorem dostaje mecz trzy dni później wczesnym popołudniem. Klopp zawsze na to narzekał, ale na szczęście Feio nie wymięka jak Niemiec i przez gardło nie przejdą mu jutro żadne wymówki! odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.79.155 @Mateusz z Gór:

Może dlatego że cały czas gadał że zawodnicy lubią grać co trzy dni i nawet to jest lepsze niż granie co tydzień 😉 odpowiedz

