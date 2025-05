Komentarze (33)

KowaL - 19 minut temu, *.vectranet.pl Fejo won! Fejo won! Fejo won! odpowiedz

Piotrek L - 21 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Legia jest nudna odpowiedz

Wolfik - 27 minut temu, *.ghnet.pl Rany boskie....co za babol Kapuadiego ☹️ odpowiedz

Pol - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Kapuadi. Trenerxyna. Prezesina.

Czyli znowu nasranie bam w twarz. 5 miejsce w tej gównianej lidze. Brawo. odpowiedz

Znawca - 42 minuty temu, *.interkam.pl Wpuść Bąblu Wyganowskiego za Oyedele i Mozie za Guala!😡 odpowiedz

Łowca talentów - 48 minut temu, *.101.61 Ale Szkurin pojechał z młodym redaktorkiem C+. Ciekawe o co poszło? Czyżby jakieś stare animozje? odpowiedz

Guny - 51 minut temu, *.223.42 Aż oczy bolą. Jeśli taka Cracovia potrafi oddać z nami w 1 połowie ponad 10 strzałów na bramkę, to coś jest ewidentnie nie tak😤 nie wiem, czy to rozluźnienie, czy z zmiana formacji, ale wygląda to po prostu źle. odpowiedz

Oyedele = Gatusso - 35 minut temu, *.137.123 @Guny: oglądałem ostatnie mecze jagi i rakowa. Tempo niedzielne. A z nami grają jakby chcieli łby urwać. Prz takim pressingu to trzeba po prostu dobrych pilkarzy i bronienia jak włoskie drużyny albo Michnirlewiczowe lub Runjajicowe. U nas za dużo malych technicznych, słabych jakościowo pilkarzy. Na taką grę to trzeba jakiś wielkich Szwedow i Serbów, co umieją przyjąć pilke. Te Szkuriny, Kuny to sie nadają do Radomiaka odpowiedz

Krzeszczu - 55 minut temu, *.bredband2.com Pyza to chyba na prawde fajny gosc i fajnie ze sie odgryza idiocie z mikrofonem.

Ktory nie tylko nie okazuje szacunku ale jest wrecz chamski.

Ja Szkurinowi za wywiad bije brawo. 👏💪👏

Natomiast nie ma jak przyznawac jemu punktow tylko za to ze jest fajny i przyzwoity gosc. Moze sie jeszcze rozkreci ale jak na razie, generalnie, drewno. odpowiedz

Znawca - 44 minuty temu, *.interkam.pl @Krzeszczu: i niepotrzebnie wraca się do drugiej linii. On nie umie przetrzymać piłki,a większe prawdopodobieństwo,że niecelnie poda lub straci.To samo granie Gualem na 8-ce czy Oyedele na 6-tce trąci amatorszczyzną trenera.Druga linia nie funkcjonuje w rozegraniu i ataku pozycyjnym. odpowiedz

yontek - 23 minuty temu, *.119.103 @Krzeszczu: zartujesz? buc z szkurina wypłynał. Koleś ewidentnie odpłynał przy odpowiedzi. odpowiedz

Hahahahahha - 55 minut temu, *.137.123 Szkurin, fatalny to ty jesteś!

Następne pytanie proszę odpowiedz

bzura7 - 56 minut temu, *.ghnet.pl Co za dzban z tego szkurina po tej wypowiedzi w przerwie 👎 odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pierwsza połowa pokazuje dlaczego Szczepaniak nie dostaje szans. Pół dobrego zagrania do przodu i fatalnie w obronie do spółki z Vinagre. Trenuj młody solidnie a Twój czas nadejdzie. odpowiedz

61% mòwi Won! Kiepski Fajio - 43 minuty temu, *.132.94 @pawel: Niefostaje szans bo wogle nie gra jak ma sie ogrywać?!kiedy istatnio grał czy trenował?!hej a kiepski trener siêga tylko pp młodych kiedy kilku musi pauzować i vzego tu sie spodziewać kiefy młodzi nie ograni soedzajâ na ławce 80% zycia w Legii po vo taki trener i po vo ta akademia odpowiedz

Sl - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Super trnasfery Chodyna i Biczachczain nie gra pol skladu a ich nawet na lawce nie ma odpowiedz

Krzeszczu - 58 minut temu, *.bredband2.com @Sl: A takie tu bylo pianie z zachwytu i bicie piany kiedy Biczu przychodzil. Bo takie mial kopyto. Bo tak wielki talent. Bo to bo sramto.

Mowilem ze to miernota pilkarska. To samo mowilo kilku kolegow ale nie, bluzgi na nas i bicie piany z zachwytu. I wielkiego know-how Fajowego.

Ci sami spece teraz chca jubego Källmana. Poziom rozeznania rowny poziomowi talentow Ferdka Kiepskiego. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.plus.pl Faja WON odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jadą tą strona od vinavre strasznie. Co za leń. Strata i trucht. Spalony go uratował odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Sprzedajcie tego vinagre gdziekolwiek... odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Brawo Pyza!

A co do jubego Källmana: stanowczo NIE! Jednego jubego juz mamy. Pyze. Wystarczy. No chyba ze juby na bude. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nic nie grają, już wakacje, Fejo wooooooon!!!! odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl o kurła zobaczyłem sędziego i juz spodziewam się że bedą hece odpowiedz

Biała si - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Teoretycznie nie powinno być problemów 🤔 odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com No to sie Faja w wywiadzie wystekala jakby zatwardzenie gardlem przejsc chcialo. Ciagnie do "innych krajow", to juz niech Zewlak mu w tym ciagnieciu pomoze. Mam nadzieje ze to ostatnie 2 tygodnie meczarni. odpowiedz

Kacperek - 2 godziny temu, *.play.pl haha znowu faja gra 3-4-3 ... Nic tylko trzeba postawic u Buka ze obydwie druzyny strzela gola :D i wiecej niż 2.5 gola ! odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czemu nie ma Chodyny i Bichaczjana??

Kontuzje?Czy przemęczenie sezonem? 😁 😁 odpowiedz

asterix_paranoix - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Przykrótkie majtki z Hodyną... zestaw jak z McDonalda.💩 odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ................................ Tobiasz ............................

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Jędrzejczyk

..................... Augustyniak ... Oyedele ................

Wszołek ................... Elitim .................. Vinagre

.................................. Szkurin ...........................

LEGIA Mistrz !

GRAMY DO KOŃCA !!!

❤️🤍💚🖤 odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Dawać Wyganowskiego i Mozie na drugie 45 min.Ciekawe jak zagramy w ust. 1-3-4-2-1 .Może być fajny meczyk.🙂 odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Znawca: myslę ze wciaż gramy 4 w obronie... do trojki: kapuadi, pankov ziolkowski dojdzie wszolek......

to bardziej wyglada na 4-4-2, z rubenem i szczepaniakiem na skrzydle i dwojka napastnikow gual shkurin... oczywiscie moge sie mylic, ale trojka z tyłu sie nie sprawdzila i zbyt duzo punktów pogubili... mysle ze fejo walczac o posade nie pojdzie w takie eksperymenta ;-p odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @xxL: masz rację! Grają 4 w obronie.🤝 odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Feio chyba ostatnimi wyborami pokazuje Żewłakowi co myśli o Chodynie, chyba i jemu się przelało oglądanie tego wkładu. Niech Żewłakow,zgodzi się na ten transfer. Lepiej w 10 niż z bezjajeczną Chodyną. odpowiedz

