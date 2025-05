Feio: Nie chcę, żeby piłkarzom był zarzucany brak zaangażowania

Cracovia postawiła bardzo wysoko poprzeczkę jeśli chodzi o intensywność, pojedynki. To była zdecydowanie bardzo ważna część tego spotkania. Sprawdziłem statystyki - Cracovia wygrała 59% pojedynków, to stwarza dużą przewagę. Byli szybsi w odzyskiwaniu bezpańskich piłek, mocniejsi w doskoku, wygrywali starcia fizyczne. Pod względem naszej organizacji gry i dyscypliny to nie był nasz najlepszy mecz, ale to było spowodowane jakością i sercem, jakie piłkarze Cracovii włożyli w spotkanie. Jak nie możesz wygrać, musisz się uczyć. Musimy wyciągnąć wnioski indywidualne, bo dziś wystąpiło sporo młodych piłkarzy, ale też wnioski zespołowe, żeby w przyszłości takie mecze się nie powtórzyły. Nie chcę, żeby piłkarzom był zarzucany brak zaangażowania. Mamy dużo meczów w nogach, jakieś 19-20 więcej niż Cracovia. Cieszymy się z tego, bo to oznacza, że długo gramy w pucharach. Skłaniałbym się do tego - i to nie jest wymówka, bo nawet najlepsi trenerzy na świecie tak uważają - jest granica 72 godzin między meczami. To ogromne wyzwanie. W meczach, gdy ta granica nie była szanowana, nie byliśmy w stanie wygrać. Tak było dzisiaj. Nie chcę z tego robić wymówki, bo Cracovia wygrała dziś całkowicie zasłużenie. Jest 8-10 piłkarzy w mojej drużynie, którzy osiągnęli indywidualne rekordy życiowe w tym sezonie. Dziś mieliśmy okazję po raz pierwszy zobaczyć wychowanka - zadebiutował Pascal Mozie. To też jest ważny element tego sezonu.

Goncalo Feio (trener Legii): Pierwsza rzecz, jaką trzeba powiedzieć, to że wygrała Cracovia i że wygrał zespół lepszy. Zasłużone zwycięstwo gospodarzy. To dla nas był bardzo trudny mecz.

