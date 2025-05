Konferencja

Kroczek: Chcieliśmy tym meczem okazać szacunek kibicom

Niedziela, 18 maja 2025 r. 17:27 Mishka, źródło: Legionisci.com

Dawid Kroczek (trener Cracovii): Myślę, że to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu i chyba najlepszy w tym sezonie jeśli chodzi o naszą postawę na boisku.









Cieszę się, że potrafiliśmy zrewanżować się za te kilka niepowodzeń, jakie miały miejsce ostatnio. Dostarczyliśmy kibicom bardzo dobre widowisko, pokazaliśmy poświęcenie, determinację, jedność jako zespół i sztab. Wygraliśmy zasłużenie. Musimy być szczerzy - to ciężka praca, jaką wykonał zespół w tym wymagającym dla nas momencie sezonu. Stanęliśmy na wysokości zadania, pokazaliśmy duży profesjonalizm. Duże brawa dla piłkarzy i sztabu. Chcieliśmy tym meczem okazać szacunek kibicom i wszystkim, którzy na nas liczą, a dzisiejsza okazja była ku temu najlepsza.



Legia przez cały sezon gra na 3 frontach, bardzo doceniam pracę, jaką wykonał trener Goncalo Feio. Może ich miejsce w lidze nie jest takie, jakiego by chcieli, bo Legia zawsze musi walczyć o mistrzostwo Polski. Znaliśmy ich dobre i słabe strony, dzisiaj było widać, ze trudy sezonu dały im się mocno we znaki, ale my też postawiliśmy im ciężkie warunki, nie mieli przestrzeni, nie byli w stanie tworzyć dogodnych sytuacji.