Gra przy Kałuży im nie służy

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak

Asystent: Adam Karasewicz

Asystent: Bartosz Heinig

Techniczny: Damian Gawęcki

VAR: Kornel Paszkiewicz

AVAR: Krzysztof Myrmus



Pogoda:

Temperatura 10°C

Ciśnienie 1009 hPa

Wilgotność 66%

Komentarze (59)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Czego pan sobie życzy w 2025? - 42 minuty temu, *.orange.pl Wspaniały to był sezon nie zapomnę go nigdy! A czego sobie życzę w następnym roku tego samego! Duzo Piłem jak ta drużynę oglądałem mało spałem bo wyniki były wspaniałe i się śmiałem bo transferów nie widziałem 😂 odpowiedz

Zoo - 1 godzinę temu, *.100.242 Grajki załapali że mioduski wyniki ma w du.... Tu chodzi o całkiem co innego. Łociec prać? Prać! odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ja czekam na oswiadczenie NS. Zobaczymy co tym razem wymysla odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.86 Dotychczasowy ZARZĄD odpowiedzialny bezpośrednio czy pośrednio za SKAUTING w całości do dymisji z zakazem wstępu do LEGII. Jeżeli tego nie dokona się , to żadna zmiana trenera nic tu nie da z wiadomych względów. Za rok spotkamy się w tym samym lub jeszcze gorszym miejscu. Najwyższy czas skończyć z ..... towarzystwem wzajemnej adoracji ! Tyle i aż tryle w temacie odpowiedz

ODDAJCIE KOSZULKI - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl ZA TYDZIEŃ MAJĄ ODDAĆ KOSZULKI! PO DOBROCI, CZY NIE, PO OSTATNIM GWIZDKU MAJĄ ZAKAZ PARADOWANIA W STROJACH LEGII. WKŁADY MAJĄ ZOSTAĆ POGONIONE I OBY BIEGALI SZYBCIEJ NIŻ PODCZAS DZISIEJSZEGO MECZU. odpowiedz

Wkład - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @ODDAJCIE KOSZULKI: haha, ch..ja oddamy odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @ODDAJCIE KOSZULKI:

100% popieram odpowiedz

Gocław. - 1 godzinę temu, *.167.2 Tytuł tych wypocin jest tak dobry jak gra Legii. odpowiedz

mukka - 1 godzinę temu, *.inetia.pl 🔴🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️FEIO⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️OUT⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢🟢

🔴🔴🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢🟢🟢 odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Nie zapominajmy o Oświadczeniu Kibiców !



Ja pamiętam, i zostawiam pytania: No to co teraz? Co dalej? Jaka będzie reakcja? Jakie działania? Trochę kociej pieśni i muzyki na meczu ze Stalą ? Czy od nowego sezonu, po kolejnych pięknych słowach działaczyi zakontraktowaniu kolejnych odpadów bez umiejętności, kolan i ambicji,znowu oddzielenie starego sezonu grubą kreską, i głaskanie piłkarzy po dupciach?



NAPRAWDĘ, KU.WA, NIC SIĘ NIE STAŁO ?!!

Naprawdę, nic się nie stało w tej kwestii od 4 lat...👎🤬🤬🤬 odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @SEBO(L): Kolego, bo to wszystko jeden wielki pic na wode.

Cale te "Oswiadczenia Kibicow" to nic innego jak tradycyjny "Dear Friends". Tylko pod inny adres 😉

Bo wszystko sprowadza sie do rownych i rowniejszych. Tych co sie "obracaja w korytarzach" i wszystkich tych innych. Wszyscy trzezwo myslacy o tym wiedza. I nie trzeba byc "kumatym" 😂🤣

Wiem ze i Ty wiesz.

Pozdro. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.ghnet.pl @Krzeszczu:Wiadomo,że wiemy, dlatego napisałem nie przypadkiem "co teraz" ? Jestem bardzo ciekaw tych "konsekwencji" 😂🤣😂🤣 Czy okolicznością łagodzącą będzie PP i całkiem niezła postawa w LK ?



Już raz tak było, gdy po sezonie około spadkowym przyszło wicemistrzostwo w sezonie przejściowym. Efekty są do dziś odczuwalne - mistrzostwo co sezon przechodzi koło nosa.



A pierdzące w monitor/papier oświadczenia kibiców mają taką sprawczość, jak te polityków i innych najrozmaitszych ugrupowań czy instytucji: "no, coś widać, że coś chcemy zrobić"...



Pozdrawiam . odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @SEBO(L): Oczywiscie ze tak bedzie i wydadza tekst "wiecie sezon slaby ale zdobyli PP woec trzeba chodzic i im pomagac".Grupa wydajaca te oswiadczenia nie ma jaj aby zrobic na pol sezonu akcje pusty stadion bo przeciez sa eliminacja pucharow i boja sie ze przejds im kolo nosa mecze z " czesli" odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.62.12 Ale wpie....l.😢 odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Co to żaden wkład nie ma,nic do piwiedzenia?? Może przeanalizują i wyciągną wnioski??? Wypie...lać nieudacznicy i darmozjady z Legii. odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mam takie głupie przeczucie,że w kolejnym sezonie niewiele się zmieni. Właściciel przez te 5 przejściowych sezonów przyzwyczaił kibiców do przeciętności. Porażki spowszedniały. Niewielu się nimi przejmuje. Biznes się kręci. Kasa zgodza. Co się niektórzy czepiają?Jest git. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.ghnet.pl @Obcy: Twoje przeczucie wcale nie jest takie głupie Kolego. odpowiedz

Setter - 1 godzinę temu, *.play.pl @Obcy:

jeżeli zostanie Feio to na pewno; nowy trener mógłby dać dobry impuls odpowiedz

Syn Trenera - 3 godziny temu, *.plus.pl FAJA out dosyć dziadostwa i beznadziejnych decyzji ..starą prawda jakim jesteś człowiekiem jesteś trenerem o Szkurinir Guslu...to się wszyscy już wcześniej wypowiedzielii...chodyna next beznadzieja na każdym kroku... odpowiedz

Dariusz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ten mecz to obraz gry Legii w lidze w tym sezonie. Beznadzieja. Tu jest potrzebny nowy trener. Nie mówię, że mamy dobrych grajków i to wina trenera, że tak słabo grają. Ale srakowia ma jeszcze słabszy skład a potrafili wygrać. odpowiedz

Po(L)lubiony - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Przegrywamy 2:1. Jest 58 minuta. Fajtłapa ściąga Oyedele i Szczepaniaka, wprowadza Jędzę i Augusta. Czyli bronimy wyniku...

Był kiedyś trener w polskiej kobiecej koszykówce. Nazywał się Herkt. W Ważnych momentach "zasypiał" na ławce. odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Czy zauważyliście że Mark Gual jak stoi tak strzela? Stoi w innym kierunku do bramki i strzela. No kurde byle by walnąć w piłkę. odpowiedz

genezas - 3 godziny temu, *.inetia.pl Niech ten sezon już się kończy i niech w końcu wywalą tego nieudacznika Feio.

Napewno nie kupie karnetu jak pozostanie faja na stanowisku... odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.plus.pl Widzę, że redakcji jakieś dziecko na dyżurze. Co to za rymowanka w tytule?! Powinno być: festiwalu żenady ciąg dalszy, DZIESIĄTA porażka w sezonie!! odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wszyscy już na urlopach, dobra kasa wpływa... Też bym tak chciał. Pogonić Feio, bo to jest Dyzma wśród trenerów. Portugalski pastuch podobnie jak Santos głowę nosi w chmurach, bo myśli, że jak jest z Portugalii to wszyscy będą się kłaniać. Mamy lepszych trenerów w Polsce, a pastuchy niech siedzą ma peryferiach Europy, gdzieś w jakiejś Portugalii. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Rozumiem, że mecz sparingowy, że koniec sezonu. Ale nawet w sparingach wymaga się jakiegokolwiek zaangażowania. Tymczasem przeszliśmy kompletnie obok tego spotkania. odpowiedz

Ale Głal Super, drybling, szczał, waleczność, ynteligencja boiskowa - TOP - 4 godziny temu, *.vodafone-ip.de my się nie znamy, Michałkowi się podoba tak jak Hodyn



dlaczego na ławce nie było tego odpadu śledziowopaprykarzowego?



dlaczego nie wszedł Pierdhardt który uciszył stamfort bicz?



💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩 odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl Powiem wprost! Gual,Szkuryn i Oyedele nie nadają się na Legię,młodzież ławą na wypożyczenie do 1 ligi,każdy jeden.Trzeba kupic 6-tkę,8-kę,dwoch skrzydłowych i dwóch porządnych napastników. odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Znawca: Oyedele się nadaje ale zasługuje chyba na liścia bo wygląda na to , ze wybiera sobie mecze. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @tomiacab: Maxi nadaje się,kiedy głęboko się bronimy i środkowi pomocnicy są blisko siebie w niskiej obronie,a jeżeli gramy wysoko i w ataku pozycyjnym to jest słaby.Podaje do najbliższego,przegrywa pojedynki,traci piłki,nie umie minąć przeciwnika i podać progresywną piłkę,czy zdobyć trochę terenu z piłką,dlatego kuleje rozegranie i jest dużo strat. To samo Gual grający na 8-ce to wielkie nieporozumienie.Traci strasznie piłki, nie umie rozegrać,kiwa się,to kompletnie nie jego pozycja.Nieraz uda mu się zagrać jakąś dobrą piłkę,ale tu chodzi o całą organizację gry i o próbę zdominowania przeciwnika i opanowanie środka pola.To jest sabotaż granie tymi zawodnikami.Inna sprawa że Augustyniak też jest w dramatycznej formie. odpowiedz

Filip - 4 godziny temu, *.play-internet.pl A gdzie im służy?????????????? odpowiedz

Wsciek(L) y - 4 godziny temu, *.orange.pl My a w szczególności Ci, którzy pojechali do Krakowa, zostaliśmy oszczani przez ,,piłkarzy,, i tyle. odpowiedz

fan1956 - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Dziadostwo¡¡!! odpowiedz

docent - 4 godziny temu, *.inetia.pl Miękkie Faje nawet nie podjęli walki o 4 miejsce! Jak 300 tys. zł za wyższą pozycję to dla nich mało, to niech oddadzą swoje pensje za maj. A Szkurin, zamiast farbować kłaki, niech poćwiczy technikę, bo dziennikarz słusznie wytknął mu straty piłek! odpowiedz

Szpic - 4 godziny temu, *.play.pl Pomijając słabą grę całej drużyny, to szczególnie martwi kompletnie nijaka postawa młodych zawodników. Oprócz Ziółkowskiego zupełnie nie widać u nich ani charakteru, ani przebłysku talentu. Z taką postawą nie wróżę im gry w pierwszym zespole. odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Szpic: Urbański ma przebłyski ale reszta to faktycznie słabizna, a obecność Moziego w czasie meczu cracovia vs Legia na tgym stadionie, to jakaś usterka we wszechświecie odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Szpic: oglądałem ostatnio puchar Polski na szczeblu centralnym i gra młodej Legii to dramat.Zupełny brak pomysłu i Ci młodzi kopią się po czole.Gościa pokroju Sebek Szymański raczej szybko nie uwidzimy.Ten Rózga z Craxy bardzo fajny chłopaczek. Wyżej go cenie od Pieńki i Fornalczyka.Jak już w kogoś inwestować to właśnie w niego.Nie bał się walki nawet z Kapuadim za co szacun. odpowiedz

Fejo won - 4 godziny temu, *.centertel.pl Faja wypad! Wstyd i kompromitacja 10 porażka w sezonie i 5 miejsce to jest żart i kpina. Pal wrotki i zabierz ze sobą parodystę Guala. odpowiedz

Wiśniak - 4 godziny temu, *.79.125 Po prostu nasze kopacze są już mentalnie na wakacjach

Feio woooooon!!!!!! odpowiedz

wawiak - 4 godziny temu, *.play.pl tak, tak drodzy przyjaciele, takim o to potencjałem dysponuje L. pierwszy skład zdecydowanie gorszy od widzewa w drugiej połowie, a zmiennicy wyraźnie gorsi od krakusów i zasłużona porażka. i tak o to przestawili się wszyscy, którzy mieli dla L zdobyć mistrza. myślę, że nie będę zbyt odkrywczy jak napiszę, że brzmi to jak kiepski żart. już po rozpoczęciu rundy wiosennej kiedy napisałem, że bez tych transferów możemy sobie tylko pomarzyć o mistrzostwie i tak było. dobrze, że przynajmniej puchar dał szansę gry w pucharach, ale jeżeli byle jaki dyr sportowy uważa, że takiego chodynę broni statystyka, no to drodzy przyjaciele nie spodziewajcie się cudów, bo ich po prostu nie będzie. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl dalej chcecie swojego feio? 🤣 odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.ghnet.pl Gratulacje za zdobycie 5. miejsca ! Kadra ponownie budowana z odpadów z różnych stron świata nie dała rady nawet 3. miejsca zdobyć... Brawo 👏



Zieliński/Żewłakow za Kapuadiego i Bobić za Guala - nie byłoby gorzej.



Trzeci gol - drużyna manekinów.



Vinagre - 70000 € miesięcznie od nowego sezonu, bo do tej pory większą część płacił Sporting. Chłopa na wiosnę nie było.



Mniej jak połowa meczów w lidze wygrana 😭

Szkoda słów.



CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE! odpowiedz

mietowy - 4 godziny temu, *.ghnet.pl zero ambicji zero wszystkiego dzis pokazali wszyscy z Legii jak ich obchodzi druzyna klub i kibice , takie miejsce maja bo na wiecej nie zasługują takie sobie miejsce wypracowali brak slów odpowiedz

Pit - 4 godziny temu, *.net.pl Kopacze a nie piłkarze. Mistrzowie upokarzania kibiców. Wstyd! Dziady! Powinni wracać do Warszawy piechotą.🤬 odpowiedz

LOCHA_PROŚNA - 4 godziny temu, *.orange.pl Dobrze, że ten sezon się kończy bo już patrzeć na to nie można.... I poprawy w przyszłym sezonie też próżno oczekiwać. odpowiedz

Slawo72 - 4 godziny temu, *.Gawex.PL Co roku to piszemy🤣🤣🤣 odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.net.pl Pajace już na wakacjach, zero wszystkiego, oni nawet honoru i godności nie mają, zresztą szkoda moich słów ..... odpowiedz

Pol - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Fajo je....na wy.....aj !!!!

Razem z prezesiną i dyrektorzyną odpowiedz

Ochota10 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ale masakra..., piłkarze po prostu przeszli sobie koło meczu... odpowiedz

Biała si - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Każdy mecz rozgrywa się w głowie ? Puchary pokazały ,że można w lidze nie można ,Powiem grzecznie wyp,,,d,,,a,,,l,,a,,,ć.🖐 odpowiedz

Piotr Prusaczyk - 4 godziny temu, *.75.125 A gdzie im sluzy nigdzie Celebryci

😃😉 odpowiedz

123 - 4 godziny temu, *.play.pl Cale to towarzystwo won☝️ odpowiedz

Młody - 4 godziny temu, *.vectranet.pl "Brawo" dla trenera. Z tyłu się gra na wybicie, a tu były asysty... odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 4 godziny temu, *.orange.pl W meczach o tzw.pietruszke dzielimy grajków na tych ,którym się chce i na tych co mają wszystkch w d.... .Wstyd!!. odpowiedz

Chudy Grubas - 4 godziny temu, *.79.155 Przeszli obok meczu. Żenująca postawa, brak zaangażowania, brak chęci. Irytacją Markiem Gualem już nawet dopadła komentatorów z C+. Szkurin jest drewniany niemiłosiernie, a w przerwie wyszło dodatkowo że ma problemy z logicznym myśleniem.

Nie chcę oglądać takiej Legii w przyszłym sezonie, dziesięć porażek, to jest totalna żenada.

Panie Żewłak, do roboty! odpowiedz

Bln - 4 godziny temu, *.ghnet.pl Po meczu z widzewem, nauczyli się jak robić prezenty . odpowiedz

Bass - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nie służy handlowanie dla buka przy kałuży ...mam nadzieję że kiedyś to wyjdzie odpowiedz

Misha75 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ciekawe kto podejmie się trenerki ? odpowiedz

ZenekL3 - 4 godziny temu, *.play.pl Im ku..wa nigdzie nie służy 10 - porażek w sezonie. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.