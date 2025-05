Rózga: Pokazaliśmy wolę walki i determinację

- Generalnie moją lepszą nogą jest lewa. Przy tym uderzeniu zszedłem jednak na prawą stopę i mówię - strzelam. Okazało się, że był to dobry wybór. Tak, jak powiedziałem, cieszę się bardzo z tego gola. - Chcieliśmy ten mecz szczególnie wygrać dla odchodzącego z klubu trenera Dawida Kroczka. Chcieliśmy też pokazać kibicom, że słabsze mecze w naszym wykonaniu były przypadkiem. Pokazaliśmy w tym meczu wolę walki, determinację i przede wszystkim, graliśmy z myślą, by zagrać jak najlepiej dla trenera Kroczka i wszystkich, którzy po sezonie odchodzą z Cracovii.

- Sądzę, że to było zdecydowanie zasłużone zwycięstwo. Dominowaliśmy Legię przez cały mecz. Strzeliliśmy szybko pierwszą bramkę. Cieszę się, że to mi się udało ją zdobyć, bo długo na nią czekałem. Musimy cieszyć się z tego zwycięstwa i pokazać taką samą grę w następnym meczu - powiedział po zwycięstwie z Legią Warszawa skrzydłowy Cracovii, Filip Rózga .

