Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Najwyższą notę za mecz z Cracovią przyznaliście Kacprowi Tobiaszowi. Występ bramkarza oceniliście na 3,2 w skali 1-6. Pozostali gracze otrzymali noty niskie i bardzo niskie. Najgorszą otrzymał Marc Gual - 1,4. W sumie oceniało 665 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,3.

Bardzo stary kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Poza Tobiaszem żaden, naszych piłkarzy nie zasłużył na ocenę powyżej "2"!

Trochę starał się Urbański.

Reszta słabiutko.

Młodzież pokazała,jak daleko im do poziomu ekstraklasy! odpowiedz

Balcer - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Bardzo stary kibic: Trzeba dawać młodym wiecej szans by sie ogrywali, nie skreślałbym od razu po 1 meczu odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Bardzo stary kibic: A starsi zasłużyli? odpowiedz

