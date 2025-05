Na stadionach: Nie miecz, nie tarcza bronią ultrasa, lecz arcydzieła

Za nami bardzo ciekawy tydzień na polskich stadionach - mieliśmy mnóstwo opraw i bardzo dobre liczby wyjazdowe. Nie zawiodły też spotkania o większym kalibrze. Widzew zaprezentował oprawę na meczu z Legią, z obu stron bluzgów nie brakowało przez cały mecz. Lechiści chcieli udowodnić Pogoni, kto jest prawdziwą dumą Pomorza, przyjeżdżając do Szczecina w bardzo przyzwoitej liczbie i zostawiając w klatce graffiti sławiące klub z Trójmiasta. Jeszcze goręcej było na derbach pomiędzy Piastem i Górnikiem.









Zabrzanie puścili z dymem zdobytą jakiś czas temu flagę Piasta, choć wiadomo, że kontrola na bramkach tego dnia była bardzo wyczulona. Później zdemolowali sektor gości, używając różnych jego elementów do walki z gazującą ich ochroną. Na koniec fani KSG bardzo długo opuszczali stadion i zobaczymy, jakie zostaną wyciągnięte wobec nich konsekwencje.



Z ekstraklasą w bardzo dobrym stylu żegna się Śląsk. Wrocławianie na wiosnę wystawiali liczny młyn, wiele razy prezentowali okazałe choreografie. Nie inaczej było na meczu z Jagiellonią. Na spotkaniu GieKSy z Lechem oprawy przygotowali fani obu ekip, podobnie zresztą było na meczu Korony z Rakowem. Efektowną prezentację na mecz z Legią przygotowali krakowscy "Opravcy". Ponadto oprawy pokazali kibice Pogoni, Stali Mielec, Radomiaka i Piasta, a racowisko na poniedziałkowy meczu z Puszczą zaprezentował RTS.



Surowe kary nałożono na Ruch i ŁKS za niedawny mecz na Stadionie Ślaskim. Łodzianie otrzymali zakaz na 5 wyjazdów - jeden w obecnym sezonie i cztery w kolejnym. Ruch najbliższy mecz z Polonią rozegra przy zamkniętych trybunach (poza sektorami VIP i rodzinnym).



Ekstraklasa:



GKS Katowice - Lech Poznań (1250)

Lechici wypełnili sektor gości w Katowicach do ostatniego miejsca, a nawet z delikatnym nadkompletem. Zaprezentowali malowaną sektorówkę "Ultras", nad którą odpalili race. GieKSiarze z kartoniadą na dwóch trybunach tworzących napis "Gieksa gol".



Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk (965)

Lechiści przyjechali do Szczecina pociągiem specjalnym w 965 osób, w tym Śląsk (5) i Stomil (2). Przyjezdni zaprezentowali oprawę składającą się z wycinanej sektorówki, w której gdyński lew łapie gryfa, transparent "Szczecin drży - nadchodzą lwy" oraz race po bokach sektorówki. Portowcy z oprawą - folią podświetlaną pirotechniką "Gablota pusta, nie zawodzi tylko ultras", nad którą odpalili różnorodne piro. Lechia zostawiła po sobie pamiątkę w sektorze gości w postaci graffiti "Ultras Lechia".



Widzew Łódź - Legia Warszawa (870)

Legioniści przyjechali do Łodzi pociągiem specjalnym i pod stadionem byli już 3,5 godziny przed meczem. Cała grupa gości weszła na stadion tuż przed pierwszym gwizdkiem. W sektorze gości zawisło 5 flag. Przez cały mecz było sporo obustronnych bluzgów. Widzewiacy w I połowie zaprezentowali oprawę na trybunie prostej - rozciągnęli malowaną sektorówkę przedstawiającą szalik dziergany na drutach oraz na maszynie do szycia oraz hasło "Widzew mistrz" wraz z klubowym herbem. Później z tunelu wjechał wysoki transparent "Łódź tkalnią fanatyzmu", a na górze trybuny odpalono ok. 100 rac.



Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok (864)

Ponad 20 tys. kibiców na trybunach na ostatnim meczu słabego sezonu Śląska. W 17. minucie - symbolicznie, bo Śląsk spada z ekstraklasy po 17 latach - zaprezentowali transparent "Nic nie może przecież wiecznie trwać", nad którym odpalili 200 świec dymnych. W II połowie wrocławianie rozciągnęli transparent "Chyba że nasz fanatyzm k...a jego mać", nad którym odpalili 200 rac oraz rakietnice. Jagiellonia przyjechała w bardzo dobrej liczbie - 864 os.



Cracovia - Legia Warszawa (766)

Legioniści do Krakowa przyjechali pociągiem specjalnym, w 766 os. z siedmioma flagami. Na trybunach ponad 11 tys. fanów. Cracovia zaprezentowała w I połowie dwie oprawy. Pierwszą była biało-czerwona, pasiasta kartoniada "Cracovia". Druga prezentacja składała się z transparentu "Nie miecz, nie tarcza bronią ultrasa, lecz arcydzieła", nad nim wciągnęli podwieszoną do dachu sektorówkę przedstawiającą obrazy z krakowskimi miejscami najchętniej odwiedzanymi przez turystów, a także stadionem Cracovii, który malowała pędzlem zamaskowana osoba w kominiarce "Opravcy". Całość uzupełniło ok. 200 rac odpalanych na kilka tur.



Korona Kielce - Raków Częstochowa (741)

Na ostatni wyjazd w sezonie fani Rakowa przyjechali w komplecie - 741 osób. Zaprezentowali oprawę - malowaną, wycinaną sektorówkę z czaszką oraz race. Koroniarze z podświetlaną foliową sektorówką "Kompania braci".



Piast Gliwice - Górnik Zabrze ()

Bardzo ciekawy derbowy mecz, który zakończył się solidną awanturą po tym jak zabrzanie spalili zdobytą wcześniej flagę Piasta. Ochrona mocno gazowała klatkę, fani KSG wyrwali wiele elementów klatki i rzucali nimi w ochroniarzy. Po wyjściu ze stadionu długo spisywano całą grupę i można spodziewać się kar. Piast z oprawą - foliowym napisem "Całe życie Piast Gliwice", piro i chorągiewkami. Zaprezentowali także kartoniadę "Gliwice" w barwach klubowych.



Stal Mielec - Radomiak Radom (360)

Radomiak przyjechał do Mielca w 360 osób. W trakcie spotkania odpalili race i ognie wrocławskie. Gospodarze na pożegnanie z ekstraklasą również zaprezentowali pokaz pirotechniczny.



Pogoń Szczecin - Motor Lublin (256)

Na środowy mecz do Szczecina pojechało 256 fanów Motoru, w tym Dynamo Drezno (22) i Śląsk (7).



Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice ()

Na poniedziałkowym meczu z Puszczą na stadionie Widzewa niespełna 16 tys. kibiców. Obecni także fani z Niepołomic, którzy żegnają się z ekstraklasą. Widzewiacy odpalili kilkadziesiąt rac.



Motor Lublin - Zagłębie Lubin (55)

Lubinianie na wyjazd do Lublina wybrali się w skromnej grupie i z jedną flagą.





Wyjazd tygodnia: 1250 kibiców Lecha Poznań w Katowicach

Oprawa tygodnia: Choreo Cracovii na meczu z Legią oraz Śląska na meczu z Jagiellonią



