Koszykówka

Zapowiedź 3. meczu ćwierćfinału play-off z Górnikiem Wałbrzych

Poniedziałek, 19 maja 2025 r. 15:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po dwóch meczach w stolicy, teraz rywalizacja w fazie play-off drużyn z miejsc 4-5 po sezonie zasadniczym przenosi się do Wałbrzycha. We wtorek o 17:30 miejscowy Górnik mierzyć się będzie z Legią. Aktualny stan rywalizacji toczonej do trzech wygranych to 1:1. Po wyszarpanym w piątek zwycięstwie przez dolnośląską ekipę, to podopieczni Andrzeja Adamka wydają się w lepszej sytuacji. Legioniści zapewniają, że nie zamierzają poddawać się i w obu spotkaniach w Wałbrzychu będziemy mogli zobaczyć Legię walczącą do końca.



W pierwszym meczu serii, legioniści bardzo pewnie i wysoko pokonali wałbrzyszan. Wynik 86:55 musiał zadziałać na Górnika bardzo mobilizująco, bowiem dwa dni później w hali na Bemowie zobaczyliśmy zupełnie inną drużynę. Walczącą o każdą piłkę, grającą bardzo twardo... Zagrania, które w sezonie zasadniczym były gwizdane jako przewinienia, tym razem dla sędziów były zagraniami czystymi. Legia w pierwszej kwarcie spisywała się jeszcze naprawdę przyzwoicie i zasłużenie prowadziła różnicą sześciu punktów. Nasz atak przestał funkcjonować w drugiej kwarcie, w której "Zieloni Kanonierzy" zdobyli zaledwie 13 punktów, choć i goście mieli problemy ze zdobywaniem punktów. Największym problemem legionistów był fakt, że atak nie stał na najwyższym poziomie już do samego końca. Pewnie inaczej byśmy patrzyli na ten mecz, gdyby w ostatniej akcji Kameron McGusty zdobył punkty na zwycięstwo... tyle, że najlepszy strzelec Legii stracił piłkę na rzecz Gilberta, a 3 punkty w kontrze zdobył Toddrick Gotcher. Legia co prawda miała jeszcze szansę doprowadzić do dogrywki, ale bardzo trudny rzut Andrzeja Pluty sprzed wałbrzyskiej ławki był minimalnie niecelny. Legioniści w meczu nr2 mieli spore problemy ze skutecznością (40.7% za 2, 29% za 3 i 62.5% za 1 pkt.), popełnili aż 17 strat, przy zaledwie trzech (!) przechwytach, ponadto pozwolili rywalom na aż 16 zbiórek na własnej tablicy. I choć to legioniści prowadzili przez blisko 28 minut, bardzo słabo wyglądała nasza skuteczność w strefie podkoszowej (8/22, czyli zaledwie 36.4%), ponadto sporo więcej punktów dali rezerwowi Górnika. Ze względu na porażkę, niezauważony został wynik Mate Vucicia w postaci 17 zbiórek (w tym 7 w ataku), osiągnięty w zaledwie 26:33 min. A to trzeci najlepszy wynik Orlen Basket Ligi w tym sezonie.









Koszykarska Legia uda się do Wałbrzycha w poniedziałek, do Warszawy ruszy w czwartek wieczorem. Miejmy nadzieję - w dobrych humorach. Legioniści przed miesiącem pokazali, że potrafią wygrywać w tak trudnych warunkach, jakie panują na wałbrzyskim parkiecie. 17 kwietnia, parę godzin przed wygraną piłkarzy Legii na Stamford Bridge, koszykarscy legioniści pokonali Górnika 79:72, a fantastyczne spotkanie rozegrał Kameron McGusty, który wziął na siebie decydujące rzuty w końcówce, a w całym spotkaniu zdobył 29 punktów, do których dołożył 5 zbiórek i asystę. MVP sezonu zasadniczego zapewne będzie chciał ponownie poprowadzić Legię do wygranej. Dodajmy, że w kwietniowym meczu, legioniści trafili aż 18 trójek, na bardzo dobrej skuteczności (52 procent). Wtorkowy mecz Górnika z Legią będzie szóstym spotkaniem obu drużyn w obecnym sezonie - aktualnie lepszy bilans (3-2) mają wałbrzyszanie.









Górnik w tym sezonie zanotował bilans 10-5 na własnym parkiecie. Legia na wyjazdach w Orlen Basket Lidze wygrała 12 z 15 spotkań. Ponadto warto zwrócić uwagę na wyjazdową serię - 8 kolejnych wygranych legionistów na obcych parkietach w lidze. Ostatniej porażki warszawiacy doznali we wrocławskiej hali Stulecia - 11 stycznia bieżącego roku. Wówczas jeszcze nasz zespół prowadził Ivica Skelin, którego po turnieju finałowym Pucharu Polski zastąpił Heiko Rannula.









Początek wtorkowego meczu zaplanowano na godzinę 17:30. Bezpośrednia transmisja będzie do obejrzenia na Polsacie Sport 1. Na trybunach hali Aqua Zdrój pojawi się komplet, 1800 widzów - wszystkie wejściówki zostały wyprzedane.



GÓRNIK ZAMEK KSIĄŻ WAŁBRZYCH

Liczba wygranych/porażek: 19-13

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,0 / 76,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,2%



Skład: Alterique Gilbert, Toddrick Gotcher, Aleksander Wiśniewski (rozgrywający), Ikeon Smith, Krzysztof Jakóbczyk, Kacper Marchewka (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Maciej Bojanowski (skrzydłowi), Joshua Patton, Dariusz Wyka, Piotr Niedźwiedzki (środkowi).

trener: Andrzej Adamek, as. Zoran Čarapić



Najwięcej punktów: Alterique Gilbert 401 (śr. 13.4), Toddrick Gotcher 425 (13.3), Ikeon Smith 378 (12.6), Dariusz Wyka 298 (9.6).



Przewidywana wyjściowa piątka: Alterique Gilbert, Toddrick Gotcher, Janis Berzins, Maciej Bojanowski, Dariusz Wyka.



Wyniki: King (d, 72:82), MKS (w, 74:79), Start (w, 84:93), Zastal (d, 62:56), Dziki (w, 68:92), Czarni (d, 66:64), Spójnia (w, 81:80), Stal (w, 80:70), Anwil (w, 91:60), Twarde Pierniki (d, 77:63), Legia (w, 81:91), Trefl (w, 100:85), GTK (d, 70:63), Arka (w, 74:88), Śląsk (d, 77:60), King (w, 90:81), MKS (d, 87:77), Start (d, 87:72), Zastal (w, 70:74), Dziki (d, 63:82), Czarni (w, 76:62), Spójnia (d, 89:68), Stal (d, 104:108), Anwil (d, 71:75), Twarde Pierniki (w, 102:85), Legia (d, 72:79), Trefl (d, 83:75), GTK (w, 79:95), Arka (d, 84:63), Śląsk (w, 74:80), Legia (w, 86:55), Legia (w, 59:62).

PP: Legia (73:72), Start (88:60), King (80:78).



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 26-18

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 15-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,5 / 78,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,7%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 611 (śr. 19,7), Andrzej Pluta 375 (11,7), Michał Kolenda 319 (10,3).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99), Górnik Wałbrzych (w, 72:79), GTK Gliwice (d, 84:87), AMW Arka Gdynia (w, 56:97), Śląsk Wrocław (d, 88:79), King Szczecin (w, 81:84), Górnik Wałbrzych (d, 86:55), Górnik Wałbrzych (d, 59:62).



Ostatnie mecze obu drużyn:

16.05.2025 Legia Warszawa 59:62 Górnik Wałbrzych

14.05.2025 Legia Warszawa 86:55 Górnik Wałbrzych

17.04.2025 Górnik Wałbrzych 72:79 Legia Warszawa

13.02.2025 Górnik Wałbrzych 73:72 Legia Warszawa (ćwierćfinał PP, w Sosnowcu)

20.12.2024 Legia Warszawa 81:91 Górnik Wałbrzych

1999/2000 Legia Warszawa 88:63 Roto Górnik Wałbrzych (I liga)

1999/2000 Roto Górnik Wałbrzych 63:73 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 JKKS Górnik Wałbrzych 74:82 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 Legia Warszawa 74:65 JKKS Górnik Wałbrzych (I liga)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 95:85 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 79:82 KS Górnik Wałbrzych (PLK)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 97:77 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 77:63 KS Górnik Wałbrzych (PLK)



Termin meczu: wtorek, 20 maja 2025 roku, g. 17:30

Adres hali: Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6 (hala widowiskowa i sportowa Aqua Zdrój)

Ceny biletów: bilety wyprzedane

Pojemność hali: 1800 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 1



Autor: Marcin Bodziachowski