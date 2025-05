Analiza

Punkty po meczu z Widzewem Łódź

Sobota, 17 maja 2025 r. 10:32 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Dwie Legie; cofnięty Gual; gwiazdki jeszcze nie ma; zmiany nie pomogły; wykartkowani - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii z Widzewem Łódź, w którym legioniści wygrali 2-0.



1. Dwie Legie

Po raz kolejny zobaczyliśmy dwie różne twarze Legii, tym razem w meczu z Widzewem. W pierwszej połowie legioniści prezentowali się bardzo dobrze – zarówno pod względem gry, jak i przygotowania motorycznego. Zespół z Łodzi stworzył tylko jedną groźną sytuację, wynikającą z poważnego błędu Jana Ziółkowskiego.