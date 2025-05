Legia na 5. miejscu w Ekstraklasie. W tym wieku tylko raz było gorzej

Stołeczny klub po raz czwarty w XXI wieku znalazł się poza ligowym podium. Wcześniej takie sytuacje miały miejsce w sezonie 2021/22, 2009/10 i 2002/03. Przed tym sezonem tylko raz w XXI wieku Legia zajęła miejsce niższe niż 4. W sezonie 2024/25 legioniści nie wygrali żadnego z ośmiu meczów z czołówką tabeli. Aktualnie Legia notuje w lidze średnią 1,61 pkt/mecz. To drugi najgorszy wynik w XXI wieku. Legia osiągnie gorszy dorobek punktowy niż w poprzednim sezonie.

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

łajdak - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tak się zastanawiam z puntu widzenia neutralnego kibica co dałoby mi więcej emocji sezon Legi czyli zdobycie pucharu Polski mecz na narodowym i gra w lidze konferencji ćwierćfinał z chelsa.Czy sezon jaki rozegrały raków z lechem bo któraś z tych drużyn zdobędzie mistrza w ostatniej kolejce w ślimaczym stylu.Oczywiście ja nie jestem obiektywny bo już 20 lat chodzę na Legie ale dla mnie sezon był spoko 👍 pamiętam gorsze czasy odpowiedz

Bie(L)any - 46 minut temu, *.play.pl @łajdak:

Piszesz że o 20 lat chodzisz na Legię i że pamiętasz gorsze czasy...

Tabela wyżej przedstawiona pokazuje że tylko raz było gorzej w ciągu 25 lat 😡 więc o czym tu dyskutować, nie stać Nas na eksperymenty i porażki w następnym sezonie z drużynami które razem wzięte mniej znaczą od Legii w tej słabej jakości lidze odpowiedz

Biała si - 35 minut temu, *.vectranet.pl @łajdak: Oczywiście chciało by się i mistrzostwo ale na obecną chwilę jest to nie realne ,Powiedzcie czemu puchary ok a liga lipa , odpowiedz

Miodusz Dariuski - 1 godzinę temu, *.137.123 Bardziej jako ilustracja sezonu pasuje grafika oprawy czy leci z nami pilot odpowiedz

FOREVER LEGIA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 5 miejsce pierwszy raz w tym stuleciu mamy nie dlatego,że wcześniej graliśmy "nieco lepiej",tylko dlatego,że reszta ligi ruszyła trochę do przodu z jakością,a my tkwimy w miejscu,niczyn widły w gnoju.A będzie jeszcze gorzej-zobaczycie..... odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl "🖐" 🤝👏 odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.play.pl czyli sezon na piątkę w skali szkolnej odpowiedz

Darek Mioduski - 3 godziny temu, *.61.69 Panowie, spokojnie, trzeba jeść łyżką a nie chochlą. Z legijnym pozdrowieniem! Wasz Prezes odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Darek Mioduski: Zgoda od 2016 roku malutka łyżeczka , ale Zarząd, trener , zawodnicy , sztab szkoleniowy pełna garścią do kieszeni co miesiąc .. odpowiedz

Eddie - 3 godziny temu, *.play.pl ostatni raz piąte miejsce to rok 1998 - to troszkę czasu minęło

tylko wtedy nie było w ogóle Pucharów - ŁKS mistrzem, Polonia wice-mistrzem; ostatni mecz z Lubinem wygrana 2-0 jak pamiętam odpowiedz

AREK WOJTAS - 3 godziny temu, *.101.50 CO WY ROBOCIE WY NASZA LEGIE HANBICIE! odpowiedz

Maik83 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ale spokojnie mamy przecież czerpać od ligowych rywali piłkarzy co w przyszłym sezonie może pójść nie tak ☠️ odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl A w nagrodę nowy kontrakt? odpowiedz

Bisman - 3 godziny temu, *.play.pl @Hiszpan:

Tak odpowiedz

Lka - 3 godziny temu, *.prcdn.net Ale dno, za Lechem, Rakowem, Pogonia i Jagiellonia....



Jestesmy dnem, nawet sie o podium nie ocieramy o mistrzostwie albo wicemistrzostwie nawet nie wspominajac.



Bije na Sracovia. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czwarty sezon przejściowy za nami. Czas na 5 sezon przejściowy. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.ghnet.pl Liczby potwierdzaja. Feio postawil na ofensywe, strzelamy niezle, a patrzac jakich mamy napastnikow i skrzydlowych to nawet bardzo dobrze, ale tragicznie gramy w defensywie i to jest odpowiedz na pytanie dlaczego jest tak zle. Zawsze te obrone mielismy szczelną, ale za to w ofensywie bylo srednio. Teraz gramy radosny futbol. Dramat. odpowiedz

Balcer - 4 godziny temu, *.orange.pl Oj dobra, przegrali to przegrali, mamy puchar mamy, wiadomo dla nas się liczy Mistrzostwo, ale jeżeli jego nie ma to trzeba się cieszyć z tego co jest odpowiedz

faja out - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Balcer: to fajnie masz, gratuluje ambicji odpowiedz

Balcer - 47 minut temu, *.orange.pl @faja out: a ch...j z ambicjami, to piłkarze mają je mieć a nie kibice. Co im po moich ambicjach, skoro sami nie chcą grać odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.