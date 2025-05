Konkurs plastyczny Od małego za Legią na całego

Wtorek, 20 maja 2025 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie ogłosili konkurs plastyczny "Od małego za Legią na całego", który zostanie rozstrzygnięty podczas Muranowskiego Dnia Dziecka - ten odbędzie się w niedzielę, 25 maja na terenie XLV LO im. Romualda Traugutta, przy ulicy Miłej 26.









Tematyka: Legia. Na przykład: za co kochacie Legię? Dlaczego chodzicie na Legię? Wasze wspomnienia z meczów Legii - to co Wam gra w serduszkach gdy myślicie o Legii?

Forma, technika i użyte materiały: dowolne

Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest zawarcie co najmniej jednego legijnego elementu w swojej pracy (barwy, e(L)ka, herb)

Pracę należy przynieść podpisaną imieniem, nazwiskiem i wiekiem uczestnika

Praca nie może zawierać wulgaryzmów

Praca powinna być wykonana samodzielnie przez młodego fana (jesteśmy w stanie zorientować się co wymaga pomocy dorosłego i wyjątkowo wprawnej/silnej ręki)



Prace należy przynosić na stoisko Dobrych Ludzi w trakcie Muranowskiego Dnia Dziecka. "Każdy uczestnik konkursu otrzyma od nas upominek, a wśród wszystkich prac wyłonimy 3 według nas najlepsze, których uczestników nagrodzimy naszymi gadżetami. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do główkowania nad pomysłem na pracę już dziś i widzimy się 25 maja na Muranowie" - informują legioniści.



Początek zabawy o godzinie 9:00.