Feio: Trwają rozmowy z Legią

Przed meczem z Cracovią trener Goncalo Feio został zapytany przez reportera Canal+ czy jego wygasający w czerwcu kontrakt z Legią Warszawa zostanie przedłużony. - Myślę, że każdy nas chciałby wiedzieć, co będzie za miesiąc, za rok, za 10 czy 20 lat. Piękno życia polega na tym, że w niektórych sytuacjach stoimy przed decyzjami, pewną dozą niepewności - odpowiedział trener.

Niedziela, 18 maja 2025 r. 14:52 źródło: C+ Sport

Vuko - 38 minut temu, *.centertel.pl Zdaj sprzet i nie wracaj odpowiedz

Kibic - 43 minuty temu, *.centertel.pl Uważam, że powinien zostać. Legia gra najładniejszą i najbardziej dojrzałą piłkę w naszej ekstraklasie. Stara się grać piłką. Rozpoczyna akcję od krótkich podań. Kondycyjnie jest nieźle. Dokupić napastnika. Kogoś na skrzydło. Zaufać Tobiaszowi, bo rozwinął się w głowie. Dla rywali mecz z Legią to wydarzenie sezonu. Dla Legii to kolejny mecz. Więc może popracować nad podejściem do meczów i będzie dobrze. Nie znam się, ale może dajmy popracować trenerowi dłużej, bo coś dobrego jest w tym teamie. Pozdrawiam. odpowiedz

Guny - 47 minut temu, *.223.42 Prosty temat: jesli mamy jakieś sensowne opcje to podziękować i pożegnać. Jesli ma być jak z napadziorem w zimę, czyli szukać na ostatnią chwilę to jednak lepiej zostawić. Chociaż oglądając mecze od zdobycia pucharu to się Słabo robi... odpowiedz

Szanowny prezesiu 61% mòwi nie! - 51 minut temu, *.132.94 61% wiernych i doświadczonych kibicòw znajâc historie i wyniki ostatnich trenerów, mòwi NIE odpowiedz

faja out - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl to bedzie tragedia jak zostanie ☹️ odpowiedz

