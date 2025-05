Ze Stalą bez Ziółkowskiego

Niedziela, 18 maja 2025 r. 15:20 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 34. minucie wyjazdowego spotkania z Cracovią żółtą kartką ukarany został Jan Ziółkowski. Młody defensor dał się wyprzedzić Filipowi Rózdze, a potem próbował go zatrzymać i faulem sprokurował rzut karny. Dla legionisty było to 8. takie napomnienie w tym sezonie, co oznacza, że nie będzie mógł wystąpić w ostatnim meczu sezonu 2024/25 przeciwko Stali Mielec.