Wypożyczeni: Bramki Alfareli. Powrót Nsame

Wtorek, 20 maja 2025 r. 07:32 Fumen, źródło: Legionisci.com

Migouel Alfarela kontynuuje strzelecką serię. W ostatnim tygodniu zdobył dwie bramki w dwóch spotkaniach, co sprawia, że podczas wypożyczenia do Grecji siedmiokrotnie pokonywał rywali w 16 spotkaniach (przy czym w jednym wszedł na zaledwie 2 minuty). W ekstraklasie pełne zawody rozegrali Marco Burch i Maciej Kikolski. Natomiast w I lidze Igor Strzałek zaliczył asystę w potyczce z Miedzią Legnica. Jean-Pierre Nsame powrócił do gry po kontuzji dostając minuty pod końcem drugiej połowy.



Ekstraklasa

Marco Burch (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 2-2 meczu ze Stalą Mielec

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 2-2 meczu ze Stalą Mielec



I liga

Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - do 85. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Chrobrym Głogów. Ukarany żółtą kartką.

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - nie grał w wygranym 2-0 meczu ze Stalą Rzeszów

Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - od 71. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z GKS Tychy

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 68. minuty w wygranym 4-1 meczu z Miedzią Legnica. Zaliczył asystę przy bramce Kamila Zapolnika na 1-0.



Grecja

Migouel Alfarela (GS Kallithea) - do 82. minuty w wygranym 2-0 meczu z Volos. Strzelił bramkę na 2-0 w 72. minucie spotkania. W minionym tygodniu zagrał 90 minut przeciwko Panserraikosowi (1-1). W 10. minucie zdobył bramkę na 1-0.



Szwajcaria

Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - od 75. minuty w wygranym 3-2 meczu z FC Zurich. W minionym tygodniu zagrał od 87. minuty w zremisowanym 1-1 meczu ze Sionem.