Legionistki wicemistrzyniami Polski w rugby

"Dziękujemy naszym Kibicom za niesamowite wsparcie przez cały sezon – Wasza obecność na trybunach, wiadomości, doping i energia były naszą siłą w każdym meczu. ❤️🤍💚 Dziękujemy Sponsorom i Partnerom, dzięki którym mogliśmy konsekwentnie budować sportowy poziom i organizacyjną jakość tej sekcji. Słowa uznania kierujemy również do naszych zespołów satelickich – Mazovii Mińsk Mazowiecki oraz Mazovii II, które rozwijają kobiece rugby w regionie z pasją, charakterem i ambicją. 💚 Teraz chwila oddechu, ale już nie możemy się doczekać kolejnych wyzwań. Widzimy się w nowym sezonie!" - poinformowała sekcja rugby. Ekstraliga Grupa A Mazovia Mińsk Mazowiecki 31-5 Diablice Ruda Śląska Diablice Ruda Śląska 7-55 Biało-Zielone Ladies Gdańsk Biało-Zielone Ladies Gdańsk 62-7 Mazovia Mińsk Mazowiecki Grupa B Legia Warszawa 43-0 KS Budowlani Łódź KS Budowlani Łódź 39-0 AZS AWF Warszawa AZS AWF Warszawa 0-66 Legia Warszawa Półfinały Biało-Zielone Ladies Gdańsk 60-0 KS Budowlani Łódź Mazovia Mińsk Mazowiecki 5-31 Legia Warszawa Finały Mecz o 5. miejsce Diablice Ruda Śląska 22-0 AZS AWF Warszawa Mecz o 3. miejsce KS Budowlani Łódź 17-16 Mazovia Mińsk Mazowiecki Mecz o 1. miejsce Biało-Zielone Ladies Gdańsk 24-12 Legia Warszawa Końcowa klasyfikacja generalna mistrzostw Polski kobiet rugby: 1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk 210 2. RC Legia Warszawa 196 3. KS Budowlani Łódź 180 4. Mazovia Mińsk Mazowiecki 168 5. Diablice Ruda Śląska 156 6. KS AZS AWF Warszawa 134 7. RC Arka Gdynia 100 8. Atomówki Łódź 98 9. Black Roses Posnania Poznań 92 10. Mazovia Mińsk Mazowiecki II 62 11. Rugby Biesal 52 12. RC Częstochowa 36 13. Juvenia Kraków 24 14. Diablice Ruda Śląska II 20

Drużyna rugby Legii Warszawa została wicemistrzem Polski kobiet w rugby 7. W ostatnim turnieju sezonu rozegranym w Gdańsku legionistki zajęły 2. miejsce, przegrywając w finale Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk 12-24. To szósty srebrny medal legionistek w historii. Mistrzostwo Polski wywalczyła drużyna z Gdańska.

brawo dziewczyny!

