Kochanek sędzią meczu ze Stalą

Marcin Kochanek z Opola został wyznaczony do sędziowania meczu 34. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Stalą Mielec. Na liniach pomagać mu będą Dawid Golis i Bartosz Kaszyński, sędzią technicznym będzie Piotr Pazdecki, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Pskit i Radosław Siejka. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 24 maja o godzinie 17:30.

Ziggy - 2 godziny temu, *.play.pl lepiej żeby Jaga zdobyła trzecie miejsce dla polskiej piłki; bo Pogoń to zaraz odpadnie

Białystok dobrze pokazał się w Europie w ostatnim sezonie ; Pogoń to mi się zawsze kojarzy jak przegrali z

rybakami z Islandii (Fylkir) w Pucharach odpowiedz

Peter - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Mecz o pietruszkę, powinni dać szansę młodym chłopakom. odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Peter: Ja nawet nie ide faken. Wole z somsiadem maciore zrobic na działce pod Tłuszczem oglądając mecz na swoim TV LG OLED FUL HD 82 cale, bo taki mam na działce. Pozniej wakacje i lece na Zanzibar faken i stamtąd bede sledził przygotowania Legii do nowego sezonu. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Władeczek: *uj nas to obchodzi. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Peter: przeciez już dał z Cracovią. Ogladasz ty mecze, w ogóle? odpowiedz

Wyjdź - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: #nikogo odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Czyj kochanek? A tak swoją drogą to będzie jakieś wspólne grzybobranie z kibicami Stali? A może choćby przeciąganie liny? odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl No to pograne... odpowiedz

Wolfik - 47 minut temu, *.play.pl @Żmija: 👍🖐😉 odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.cdn77.com Ciekawe czyj to Kochanek, Legii, Miedzi a może Łacha🤣 odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @PiotrŻo(L)iborz: Kolegium Sędziów i ich hojnych darczyńców... odpowiedz

