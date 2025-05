Przed sobotnim meczem ze Stalą Mielec, przy wejściu na Żyletę (po wejściu po schodach na stoisku z prawej strony), sprzedawane będą koszulki z serii "Sportowa Warszawa". T-shirty w kolorach: biały, czarny, oliwkowy, sprzedawane będą w rozmiarach od XS do 3XL w cenie: 100 złotych. W sprzedaży będą także kubki z tym samym motywem (30 zł).

Kamil - 28 minut temu, *.mrsn.at Będzie kiermasz ? odpowiedz

Miętowy - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Czy koszulki będą dostępne też w sklepie "Żyleta" ? Nie dam rady być na meczu tego dnia.

Koszulkę mógłby mi kupić znajomy ale bez przymiarki to będzie trudne żeby trafić swój rozmiar. odpowiedz

Legia Warszawa - 2 godziny temu, *.164.251 możecie podać tabelkę z rozmiarówką? odpowiedz

Bys - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl 🖐 odpowiedz

