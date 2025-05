Kosz 3x3

Legia 3x3 z awansem do finałów MP 2025!

Poniedziałek, 19 maja 2025 r. 10:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legia3x3.com

Koszykarze Legii LOTTO 3x3 zapewnili sobie awans do finałów mistrzostw Polski, które w dniach 2-3 sierpnia rozegrane zostaną w Katowicach. Nasz zespół zajął drugie miejscw w turnieju serii 3x3 Quest w Bydgoszczy - był to drugi turniej tej serii w obecnym sezonie.



Finał bydgoskiego turnieju był niezwykle emocjonujący - legioniści przegrali w nim z Isetią 3x3 20:21. Legioniści awansowali do finałów MP z drugiego miejsca, bowiem Isetia awans do finałów zapewniła sobie w pierwszym tegorocznym turnieju. Zawody z udziałem 15 drużyn rozegrano w hali Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej przy ul. Kaliskiego 7. Legioniści zagrali w składzie: Aleksander Lewandowski, Damian Szczepanik, Kuba Ulczyński, Piotr Robak.



Wyniki legionistów:

Legia Lotto 3x3 21:12 Chamy 3x3

Legia Lotto 3x3 21:8 Politechnika Gdańska

Legia Lotto 3x3 21:15 Dziadzia i spółka

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 21:18 NFZ

1/2 finału: Legia Lotto 3x3 21:13 Polonia 3x3

Finał: Legia Lotto 3x3 20:21 Isetia 3x3