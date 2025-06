Frekwencja: Wysoki poziom utrzymany

WYNIKI SONDY Ocena Legii za sezon 2024/25 to:

Stadion w Warszawie był drugim najliczniej zapełniającym się obiektem ze wszystkich klubów Ekstraklasy. 17 spotkań ligowych Legii obejrzało w sumie blisko 423 tys. kibiców (średnia 24 867 na mecz). Wyższy wynik - o 4 tys. - osiągnął Lech Poznań. Trzecie miejsce przypadło Śląskowi Wrocław (319 tys. widzów). Legia tradycyjnie ściągała najwięcej kibiców na mecze poza stolicą - w sumie 280 tys., co dało średnią 16 527 na mecz. Najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 34. kolejki Lech Poznań - Piast Gliwice - 41 109 kibiców, a najniższa w Krakowie na meczu Puszczy Niepołomice z Widzewm Łódź - 1243 osoby.

W sezonie 2024/25 na stadionie Legii odbyło się 26 meczów, czyli o 2 więcej niż w sezon wcześniej. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej wyniosła 24 711 kibiców na mecz, co jest nieco gorszym wynikiem niż w ubiegłym rekordowym sezonie - o 500 osób na mecz. Całkowita liczba osób, które odwiedziły Łazienkowską 3, wyniosła 617 777 . Jedno spotkanie odbyło się bez udziału publiczności z powodu zamknięcia stadionu przez UEFA.

Hautausmaa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Księgowa się cieszy, Miodek napycha kieszenie, więc nic się nie zmieni. odpowiedz

