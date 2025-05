Podsumowanie ocen piłkarzy Legii

+ dodaj komentarz

Takie przemyślenia odnośnie pozyskiwania darmowych piłkarzy.Jest do wzięcia np.Lindon Selahi defensywny pomocnik z Rijeki ale oczekuje 500 tys e pensji.Abstrahując od tego czy my potrzebujemy 6-tki priorytetowo,bo są ważniejsze pozycję do obsady,to rok temu za tego zawodnika trzeba było zapłacić 800 tys e odstęnego,czyli opłata plus kontrakt,natomiast teraz biorąc takiego zawodnika jako wolnego agenta można powiedzieć,że gra przez półtora roku za free(suma płatnego transferu),więc jeżeli chcemy brać wolnych zawodników ,to trzeba dać kasę na kontrakt rzędu 600-800 tys e,bo ogarnięci zawodnicy tyle sobie życzą,a nie jak u nas w ogłoszeniu 350 tys e.Z czym do ludzi?Druga kwestia,to fajnie robi Masłowski z tymi czasowymi wypożyczeniami,jak z Ebosse,czy Churlinovem.Nawet jeśli tych zawodników stracą teraz, to przynajmniej zrobili wynik i zarobili kasę w pucharach dzięki nim,a normalnie nie byłoby ich stać na wykup czy pensję.Bardzo fajne rozwiązanie.Jezeli my moglibyśmy wypożyczyć na sezon przykładowo zawodnika wartego 5-6 czy więcej mln e i płacić mu pół pensji,a resztę macierzysty klub i taki zawodnik miałby pomóc zdobyć MP to ja jestem za.Oczywiscie dopuszczalna liczba takich zawodników powinna być w okolicy dwóch,max trzech piłkarzy.Co sądzicie?

Co do oceny naszych zawodników w przekroju całego sezonu najlepsi byli: Kapuadi,Morishita.Wszystkie te średnie matematyczne i liczby,staty są pomocne,ale nie należy podchodzić do nich w taki sposób jak nasz były treneiro Feio i opierać się nimi jako wymówka.Przede wszystkim ufać temu, co się widzi na boisku.

