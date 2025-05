Klasyfikacja kanadyjska sezonu: Morishita, Gual, Luquinhas

Środa, 28 maja 2025 r.

Klasyfikację kanadyjską sezonu 2024/25 w Legii Warszawa wygrał Ryoya Morishita. Japończyk zdobył 14 bramek i zanotował 13 asyst (najwięcej w zespole). Na drugim miejscu znalazł się Marac Gual, który 19 razy pokonywał bramkarzy rywali (najwięcej w zespole) i dołożył do tego 7 asyst. Trzecie miejsce przypadło Luquinhasowi z 13 bramkami i 5 asystami.



KOŃCOWY BILANS SEZONU 2024/25

55 meczów: 31 zwycięstw - 10 remisów - 14 porażek, bramki: 114-65

średnia punktów: 1,87

gole na mecz: 2,07

gole stracone na mecz: 1,18









Ciekawostki:



BRAMKI ZDOBYTE:

92% z obrębu pola karnego

18% po strzałach z główki



74% to gole z akcji

17% po rozegraniu stałego fragmentu gry

9% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne)



BRAMKI STRACONE:

89% z obrębu pola karnego

17% padło po strzałach z główki



65% to gole z akcji

26% po rozegraniu stałego fragmentu gry

9% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne)



Najczęściej Legia strzelała pierwszym kwadransie drugiej połowy - 26 trafień. Najmniej bramek Legia zdobywała między 1-15 minutą - 12 trafień.



Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 19 trafień rywali, a najrzadziej pierwszym kwadransie meczu - 6 goli.



Karne: Legia strzeliła 10 z 15 rzutów karnych. Rywale Legii strzelili 4 z 8 rzutów karnych.



Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 26,74 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 27,39 l.



Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 55 meczach. Najwięcej występów zanotował Ryoya Morishita - 51. Najwięcej razy w podstawowym składzie wychodził Ruben Vinagre - 48 i również on spędził na boisku najwięcej minut - 4111.



W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało aż 18 piłkarzy.



Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2024/25 (Ekstraklasa, Liga Konferencji, Puchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Ryōya Morishita 14 13 27 51 3855 143 Marc Gual 19 7 26 48 3248 125 Luquinhas 13 5 18 46 3052 170 Bartosz Kapustka 12 4 16 41 3316 207 Paweł Wszołek 6 8 14 49 4108 293 Kacper Chodyna 6 7 13 45 2932 226 Ruben Vinagre 2 10 12 50 4111 343 Blaž Kramer 5 4 9 11 656 73 Steve Kapuadi 5 2 7 47 3900 557 Rafał Augustyniak 4 3 7 42 2634 376 Ilja Szkurin 4 2 6 16 938 156 Wojciech Urbański 3 3 6 25 763 127 Tomáš Pekhart 5 0 5 29 887 177 Claude Goncalves 2 3 5 32 1848 370 Jan Ziółkowski 2 2 4 28 1814 454 Radovan Pankov 2 2 4 40 2926 732 Juergen Elitim 0 4 4 22 1456 364 Sergio Barcia 2 1 3 15 1096 365 Migouel Alfarela 1 2 3 22 644 215 Jean-Pierre Nsame 2 0 2 10 410 205 Mateusz Szczepaniak 1 1 2 14 226 113 Jurgen Çelhaka 0 2 2 21 646 323 Artur Jędrzejczyk 1 0 1 22 1092 1092 Wahan Biczachczjan 0 1 1 15 458 458 Maximillian Oyedele 0 1 1 24 1523 1523

Stan na 25.05.2025.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.