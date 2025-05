Wybieramy Piłkarza Sezonu 2024/25!

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Naprawdę ale nie ma na kogo zagłosować. A trzech to już w ogóle. Dobrze grał Kapustka ale się połamał. Elitim ale grał pół sezonu.Vinagre pół sezonu. Morishita miał dobre statystyki całego sezonu ale grał w kratkę. Gual na przykład trochę na strzelał przez cały sezon ale więcej irytował. Tobiasz też dobrze ale tylko czasami. Też ławę grzał nie raz i nie dwa.

Kurcze takiego co grał równo przez cały sezon to nie ma ani jednego a co dopiero trzech. A połowa drużyny jak Kun, Biczachczjan, Chodyna, Barcia,Pekhart to bardziej spam niż piłkarze. Zapchajdziury na sztukę.

Z bramkarzy nikt d...y nie urwał.

Z obrońcy na siłę to Kapuadi ale też w wielu meczach popełniał proste błędy, podawał do rywali. Może Wszołek lub na zachętę Ziółkowski?

Z pomocy Augustyniak nierówny sezon. To samo Goncalves. Młodzi z pomocy tak średnio bym powiedział. Oyedele się fajnie pokazywał ale też raz na jakiś czas.

Atak lepiej przemilczeć. Słabym strzelali, silnym już nie. A liczby napastników zakłamują rzeczywistość.

Chyba dla picu wybiorę Kuna, Biczachczjana i Barcie. Chociaż jest jeszcze as w rękawie Nsame. Ciężki wybór😂😂

odpowiedz