Oceń sezon 2024/25!

WYNIKI SONDY Ocena Legii za sezon 2023/24 to:

SONDA Ocena Legii za sezon 2024/25 to:

Do końca sezonu 2024/25 pozostał jeden mecz, ale wszystko już jest jasne. Legia Warszawa zajęła 5. miejsce w Ekstraklasie, zdobyła Puchar Polski i doszła do 1/4 finału Ligi Konferencji. Jak oceniacie ostatnie 11 miesięcy w wykonaniu drużyny ze stolicy? Zapraszamy do udziału tradycyjnej w ankiecie, w której przyznajecie oceny w skali szkolnej (1-6).

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Bartek - 1 godzinę temu, *.play.pl Najwyższy budżet w lidze od lat i 4 lata bez mistrzostwa😟,czy trzeba coś więcej pisać? odpowiedz

Mateusz z Gór - 41 minut temu, *.orange.pl @Bartek: Tak. Warto dodać, że inne drużyny również mają coraz większe budżety i rosną one w jeszcze większym tempie niż budżet Legii, dlatego jej finansowa przewaga, pomimo coraz większego budżetu na sezon, wcale nie rośnie, ale systematycznie się zmniejsza. Kontrargumentem może być poziom sportowy, ale nie pieniądze. odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Sezon ratuje zdobycie pucharu ale drużyna nie zrobiła w ciągu roku wielkiego postępu i nie jest to tylko wina składu personalnego. Na plus to wprowadzanie młodzieży i zmiana ustawienia na 4 obrońców. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tkwimy w marazmie. Nic się nie zmieniło. Dalej władze Legii nie są w stanie określić kto poprowadzi pierwszy zespół w nowym sezonie. Czy to tak trudno? odpowiedz

Chapman - 2 godziny temu, *.play.pl a co tu oceniać - co sezon w dół i nie widać żadnych perspektyw na poprawę

chyba że o to chodzi, żeby tylko grywać w Pucharach odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Chapman: Wg tych ankiet zdaniem kibiców sezon nieznacznie w górę. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.