Potencjalni rywale Legii w 1. rundzie el. Ligi Europy

odpadnie z LE i nie awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

odpadnie z LE, ale awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

awansuje do fazy ligowej Ligi Europy

We wszystkich 4 rundach eliminacyjnych Legia Warszawa będzie rozstawiona, co oznacza, że może trafić rywala z niższym współczynnikiem, ale niekoniecznie słabszego. Poza pierwszym, losowania odbywają się przed rozegraniem meczów wcześniejszej rundy. Potencjalni rywale Legii (drużyny nierozstawione): AEK Larnaka (Cypr) - 7.500 BK Häcken (Szwecja) - 7.000 Paksi FC (Węgry) - 4.800 Lewski Sofia (Bułgaria) - 4.500 Sabah Baku (Azerbejdżan) - 4.000 Tampereen Ilves (Finlandia) - 3.000 FK Aktobe (Kazachstan) - 3.000 KF Prishtina (Kosowo) - 2.500 Drużyny rozstawione: Szachtar Donieck (Ukraina) - 52.000 Legia Warszawa - 31.000 Partizan Belgrad (Serbia) - 22.000 Sheriff Tiraspol (Mołdawia) - 20.000 CFR Cluj (Rumunia) - 19.000 Hapoel Beer Szewa (Izrael) - 16.500 NK Celje (Słowenia) - 14.000 Spartak Trnava (Słowacja) - 8.500

grzesiek - 16 minut temu, *.centertel.pl skład Legii za wiele się nie zmieni więc korzystniejszy będzie udział w LK. Bo w lidze europy nas zleją jak .... odpowiedz

Trampek - 50 minut temu, *.125.86 Na tym etapie brać udział w "Sądzie " to nawet nie jest wróżenie z fusów. Zbyt dużo niewiadomych na temat LEGII.W obecnym układzie powyższa "Sąda" na tym etapie nie ma racji bytu . odpowiedz

Mateusz z Gór - 53 minuty temu, *.orange.pl W sumie spoko te rozstawienia. Z drużyn nierozstawionych nie pamiętam, żeby ktoś Legię wyeliminował. Ale z tych rozstawionych odpadaliśmy z Szachtarem, Szeryfem, Cluj i Trnavą. odpowiedz

Hooker - 20 minut temu, *.play.pl @Mateusz z Gór:

a z Cluj kiedy Legia grała ; może jakiś sparing odpowiedz

Lucky13 - 1 godzinę temu, *.33.250 Dawać Lewski odpowiedz

