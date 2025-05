Średnia wieku składu Legii w sezonie 2024/25

Sobota, 31 maja 2025 r. 15:43 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sezonie 2024/25 we wszystkich meczach średnia wieku wyjściowej jedenastki Legii Warszawa wyniosła 26,74 lat. Jeżeli dodamy do tego zawodników, którzy pojawiali się na boisku z ławki rezerwowych, to zmniejsza się ona do 26,73 lat. W porównaniu z rozgrywkami 2023/24, grający skład Legii odmłodził się o 0,65 roku - wówczas średnia wyniosła 27,39 lat.









Najstarsza Legia zagrała z Caernarfon Town FC w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji - średnia 28,36 lat. Wówczas w składzie znalazł się tylko jeden zawodnik poniżej 27. roku życia. Z kolei najmłodszy skład trener Legii wystawił ligowym starciu przy Łazienkowskiej Jagiellonią Białystok (0-1) oraz wyjazdowym meczu z Cracovią (1-3) - średnia 24,82 lat.



W sumie w 55 meczach sezonu 2024/25 zanotowaliśmy:

- 70 występów graczy poniżej 20 roku życia (Ziółkowski, Majchrzak, Urbański, Adkonis, Żewłakow, Oyedele, Szczepaniak, Olewiński, Wyganowski) - 8%

- 257 występy graczy między 20-25 rokiem życia - 30%

- 349 występów graczy między 26-29 rokiem życia - 40%

- 188 występów graczy co najmniej 30-letnich - 22%



Dla porównania w sezonie 2023/24 (51 meczów) rozkład był następujący:

- 25 występów graczy poniżej 20 roku życia (Ziółkowski, Urbański, Rejczyk, Strzałek) - 3,2%

- 285 występy graczy między 20-25 rokiem życia - 36%

- 288 występów graczy między 26-29 rokiem życia - 36,4%

- 193 występów graczy co najmniej 30-letnich - 24,4%



Najbardziej zauważalny jest wzrost liczby meczów nastolataków. Większą rolę niż wcześniej odgrywali także zawodnicy między 26-29 rokiem życia, a zmalała liczba graczy w wielu 20-25 lat.



Najstarszym zawodnikiem był 37-letni Artur Jędrzejczyk. Najmłodszym piłkarzem, który pojawił się na placu gry, był 15-letni Aleksander Wyganowski, urodzony 11 czerwca 2009 roku.