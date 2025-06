Oprawy kibiców Legii w sezonie 2024/25

Wtorek, 3 czerwca 2025 r. 10:30 Mishka, źródło: Legionisci.com

Za nami sezon 2024/25 - niezbyt udany pod względem piłkarskim, ale bardzo ciekawy pod względem kibicowskim i znakomity pod kątem frekwencji. Nie brakowało efektownych opraw, pirotechniki, licznych wyjazdów. Przypomnijmy sobie wszystkie oprawy minionego sezonu, przygotowane przez Nieznanych Sprawców.









FOTOREPORTAŻE Z MECZÓW LEGII









Oprawy kibiców Legii, runda jesienna 2024/25:



1. Refugees welcome

20.07.2024 Legia - Zagłębie Lubin



Podczas pierwszego meczu sezonu 2024/25 kibice Legii zaprezentowali oprawę, która miała związek z pewnymi politycznymi decyzjami dotyczącymi naszego kraju. Składały się na nią transparent „Refugees welcome” (pol. „Uchodźcy, witamy!”) z motywami ludowymi po obu stronach napisu oraz ogromna sektorówka zwisająca z dachu „Żylety”, na której zaprezentowano trzy postaci: dwóch mężczyzn i stojącą pomiędzy nimi niewiastę. Młodzieniec po lewej stronie trzymał kij baseballowy, ten po prawej – młotek, zaś dziewczyna, której szyję zdobiły czerwone korale oraz krzyż – paterę ze świńskim łbem.









2. Ultras w Kielcach

28.07.2024 Korona Kielce - Legia



W drugiej połowie w sektorze gości pojawiły się duże flagi na kijach, dopełnione czerwonymi, białymi i zielonymi świecami dymnymi.









3. Dziś idę walczyć, Mamo...

04.08.2024 Legia - Piast Gliwice



Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została patriotyczna oprawa. Na Żylecie rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca warszawskiego młodzieńca idącego w bój, na tle zabudowań, a całość dopełniło hasło na transparencie ze znanej pieśni - "Dziś idę walczyć, Mamo...". Niesamowity klimat prezentacji dodała pirotechnika odpalana w taki sposób, że imitowała strzały niemieckiego okupanta, a także zajmujące się ogniem warszawskie budynki - piętro po piętrze, aż w końcu przechodzące w czarny dym unoszący się znad zabudowań. W trakcie tej prezentacji miała miejsce minuta ciszy (wraz z wyjącą syreną), którą zakończyła Żyleta, inicjując odśpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego. Na początku drugiej połowy na trybunie Deyny zaprezentowana została kolejna oprawa nawiązująca do 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Po odliczaniu na Żylecie od 10 do 1 na trybunie prostej odpalone zostały spore ilości rac, tworzące napis "1944".















4. Ultras Legia we Wrocławiu

25.08.2024 Śląsk Wrocław - Legia



Na początku spotkania rozciągnięta została malowana, sporych rozmiarów sektorówka "Ultras Legia", nad którą i pod którą po odliczaniu odpalone zostały setki stroboskopów w asyście chorągiewek w barwach.









5. Dymy na Żylecie

01.09.2024 Legia - Motor Lublin



Na rozpoczęcie odpalone zostały świece dymne w barwach pośród flag na kijach i legijnych chorągiewek.









6. Piro w Szczecinie

20.09.2024 Pogoń Szczecin - Legia



Na wyjście piłkarzy pośród sporej liczby flag na kijach zapłonęły dziesiątki stroboskopów i race.









7. Bycza prezentacja

03.10.2024 Legia - Real Betis



Na Żylecie rozciągnięta została wycinana sektorówka, przedstawiająca - w nawiązaniu do hiszpańskiej korridy - byka z napisem "Ultras Legia" na rogach. Przed legijnym bykiem, mającym wściekłe spojrzenie, uciekali hiszpańscy przerażeni wieśniacy w barwach Betisu. Prezentację uzupełniły rozchodzące się promienie z zielonych i czerwonych kartonów, a na koniec po bokach i na górze odpalonych zostało 140 rac.









8. Świeć się imię Twoje

18.10.2024 Lechia Gdańsk - Legia



Na dole sektora rozwieszony został foliowy napis "Świeć się imię Twoje", ponad którym rozciągnięty został foliowy witraż z napisem "Legia", który został podświetlony setkami stroboskopów.









9. Wie(L)kie racowisko

03.11.2024 Legia - Widzew Łódź



W trakcie pierwszej połowy po głośnym odliczaniu całego stadionu na dwóch trybunach (Żylecie i Deyny) zapłonęło jednocześnie 900 rac.









10. Fajerwerki na Legii

23.11.2024 Legia - Cracovia Kraków



Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została na Żylecie oprawa - setki dużych stroboskopów w asyście flag na kijach. Po pewnym czasie spośród dymu zaczęły strzelać fajerwerki.









11. Pożegnanie legendy

12.12.2024 Legia - FC Lugano



Kiedy piłkarze wychodzili na murawę, na Żylecie rozciągnięta została piękna, malowana sektorówka, która przedstawiała postać młodego Lucjana Brychczego w koszulce meczowej oraz napis "Żegnaj Legendo 1934-2024". Następnie miała miejsce minuta ciszy poświęcona wielkiemu mistrzowi, a zaraz po niej cały stadion skandował głośno "Lucjan Brychczy!".





fot. Woytek / Legionisci.com



12. W oparach dymu

19.12.2024 Djurgårdens IF - Legia



W drugiej połowie w sektorze Legii odpalona została pirotechnika.









Oprawy kibiców Legii, runda wiosenna 2024/25:



13. Pokaz piro w Gliwicach

8.02.2025 Piast Gliwice - Legia



W drugiej połowie zaprezentowaliśmy pokaz pirotechniczny - kilkadziesiąt stroboskopów i ogni wrocławskich w asyście dziesięciu dużych flag na kijach.









14. Warszawska Syrenka z rac

26.02.2025 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok



Na rozpoczęcie meczu PP kibice zaprezentowali na Żylecie oprawę, na którą składały się kartony, małe flagi i pelerynki. Utworzony został wzór przedstawiający Warszawską Syrenkę, a po odliczaniu obrys syrenki rozbłysną dziesiątkami rac.









15. Piro w Lublinie

10.03.2025 Motor Lublin - Legia Warszawa



Około dziesiątej minuty spotkania w naszym sektorze, po wcześniejszym odliczaniu, zapłonęły setki stroboskopów pośród bardzo dużej liczby flag na kijach.









16. Trafiony, zatopiony

13.03.2025 Legia Warszawa - Molde FK



Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została choreografia nawiązująca do ekipy z krainy Wikingów. Na płocie wywieszony został transparent przedstawiający morze, powyżej rozciągnięta została wycinana sektorówka przedstawiająca łodzie piratów z flagą piracką "Ultras Legia", goniące niewielką łódź Wikingów z barwami Molde. Całość uzupełniły chorągiewki w naszych barwach.









17. Fear no one

10.04.2025 Legia Warszawa - Chelsea FC



Podczas "Snu o Warszawie" zaprezentowana została malowana, wycinana sektorówka przedstawiająca rzymskiego legionistę walczącego z lwem. Na dole rozciągnięty został wysoki transparent z hasłem przewodnim - "Fear no one" (nie bój się nikogo). Choreografię uzupełniły czerwone i zielone chorągiewki w barwach, płótna przykrywające bandy reklamowe pomiędzy kondygnacjami, a po pewnym czasie po obu stronach sektorówki zapłonęło ok. 140 rac.









18. Racowisko kibiców Legii w Londynie

17.04.2025 Chelsea FC - Legia Warszawa



W drugiej połowie wyjazdowego meczu z Chelsea FC sektor kibiców Legii Warszawa rozświetlił się blaskiem rac.









19. Wielka flaga LEGIA z małych flag. Puchar albo śmierć!

2.05.2025 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa



W pierwszej połowie meczu finałowego o Puchar Polski kibice Legii Warszawa zaprezentowali efektowną oprawę prezentującą ogromny napis LEGIA na kształt klasycznej Wielkiej Flagi. Z kolei na początku drugiej części spotkania trybunę przykryła wielka sektorówka z mroczną postacią czającą się na puchar.















20. Warsaw Fans Hooligans

11.05.2025 Legia Warszawa - Lech Poznań



Na rozpoczęcie meczu z Lechem Poznań na Żylecie została zaprezentowana oprawa z okazji 30-letia działalności grupy Teddy Boys 95. Rozciągnięta sektorówka stylizowana na logo Warner Bros przedstawiała napis "TB. 30th Anniversary", kartony utworzyły świetnie komponującą się z sektorówką liczbę "95", na dole widniał sporych rozmiarów transparent "Warsaw Fans Hooligans", a na górze - po odliczaniu - zapłonęły ognie wrocławskie.