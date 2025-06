Ocena sezonu: Trója z małym plusem

Przez ostatnie 10 dni mieliście możliwość oceny sezonu 2024/25 w wykonaniu Legii Warszawa w skali szkolnej. Najwięcej, 44% głosów zabrała ocena "3", 37% głosujących wybrało opcję "4". Średnia wyciągnięta ze wszystkich Waszych ocen wynosi 3,28. W porównaniu do poprzedniego sezonu to wzrost o 0,23. Dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Matt - 2 godziny temu, *.orange.pl 3 za sezon z ćwierćfinałem europejskiego pucharu. Mistrzostw mamy kilkanaście, a w Europie pokazaliśmy cokolwiek który raz? Piąty? Nie dać chociaż 4 za taki sezon to albo kierować się przede wszystkim negatywnymi emocjami w stosunku do władz klubu albo mieć oczekiwania jak stąd do księżyca. odpowiedz

Marek dobrzyński - 5 godzin temu, *.orange.pl ❤️🤍💚

❤️🤍💚 Legia Warszawa gra gorzej nisz korona Kielce odpowiedz

Egon - 5 godzin temu, *.waw.pl Obyśmy za chwilę nie wpadli z deszczu pod rynnę.



Nie stać nas nawet na wykupienie Luquinhasa, więc nowy trener musiałby być naprawdę niezłym magikiem, żeby przy naszych możliwościach transferowych zdecydowanie lepiej od Feio ogarnąć grę na trzech frontach. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl @Egon: przeciez nas stac ale nie bedziemy palili pieniedzmi w piecu za 29 latka. Juz wystarczy, ze spalilismy 1,5 mln na Szkurina i 2,3 mln na Vinagre, ktorych raczej nie odzyskamy. Przeciez Zewlakow ostatnio mowil, ze mogliby go wykupic ale nie widzi sensu bo za te kase mozna kupic kogos, na kim mozna zarobic, poza tym my szukamy innego typu skrzydlowego. Jak mozna mowic, ze nas nie stac jak wlasnie wydalismy 7 milionow euro na transfery i zarobilismy na pucharach 10 a do tego dojda jeszcze transfery out?!



Tak, musi byc magikiem, zeby z najwyzej wycenianą kadra osiagnac sukces. Wiekszej glupoty dawno nie slyszalem. Zwlaszcza, że nowy trener dostanie nowych skrzydlowych i w koncu napastnika. No, faktycznie, zadanie dla magika, lol. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.