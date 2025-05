Amerykanie zainteresowani Gualem

- Wysłannik klubu z USA był na meczu z Lechem Poznań, aby obserwować Hiszpana (...) Wydaje się, że Legia będzie tego lata w sporej przebudowie i jeśli na stole pojawi się gotówka za Hiszpana, nie będziemy bardzo zaskoczeni, jeśli Legia będzie chciała włożyć ją do portfela - możemy przeczytać w artykule meczyków. Gual trafił do Legii przed sezonem 2023/24 z Jagiellonii Białystok jako król strzelców Ekstraklasy. Hiszpan w barwach stołecznej drużyny prezentuje jednak nierówną formę i nie udało mu się stać tak ważnym zawodnikiem, jak w klubie z Podlasia. Łącznie w 96 meczach trafiał do siatki rywala 30-krotnie, dokładając 14 asyst. W obecnym sezonie wystąpił w 47 meczach (3216 minut), zdobywając 19 bramek i 6 asyst. Z warszawskim klubem sięgnął po Superpuchar i Puchar Polski.

Komentarze (16)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

speed - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Oddać bez żalu i dorzucić paczkę krótkich majtek. odpowiedz

K(L)ubowicz - 34 minuty temu, *.play.pl To byłoby największe wzmocnienie tego okienka odpowiedz

Hiszpan - 38 minut temu, *.play-internet.pl Sprzedać jak najszybciej. odpowiedz

L - 39 minut temu, *.ghnet.pl Real chce Guala! odpowiedz

Mateusz z Gór - 35 minut temu, *.orange.pl @L: A Barca Barcie! odpowiedz

Mateusz z Gór - 39 minut temu, *.orange.pl To mógłby być dla niego idealny kierunek. W USA gra się do przodu, taktyki jest niewiele, ma być widowiskowo. On by tam pasował, mógłby strzelać bramki kiwając wszystkich. odpowiedz

Wsciek(L) y - 41 minut temu, *.orange.pl A ile trzeba dopłacić, żeby polazł? Zrzutka pl odpowiedz

Roma - 42 minuty temu, *.100.67 z utęsknieniem czekam na dzień, kiedy przestanie się tu w ogóle pojawiać nazwisko "Gual". odpowiedz

Oby - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Niech idzie. Bardzo przeciętny piłkarz. Chimeryczny niezmiernie. Statystyki całkiem całkiem, ale i tak dalej to piłkarska średnia krajowa. odpowiedz

Łuki - 55 minut temu, *.tpnet.pl Daj Boże żeby go kupili🙏 odpowiedz

Longwin - 56 minut temu, *.centertel.pl God bles amerika. Zabierać odpowiedz

geds - 58 minut temu, *.ghnet.pl Wolałbym żeby odszedł. To trochę podwórkowy gracz. odpowiedz

L - 37 minut temu, *.ghnet.pl @geds: tez mam takie zdanie. Niby fajny, ale nie do grania o najwyzsze cele. Do tego srednio nam pasuje do ustawienia bo ani to napastnik ani rozgrywajacy. Umie stworzyc sytuacje, umie wykonczyc ale ma braki i tu i tu. Jako zmiennik spoko. odpowiedz

Koral - 1 godzinę temu, *.128.133 Nawet za 500 tys zloty oddać! Mam nadzieję że to nie prima aprilis. odpowiedz

Kruk - 1 godzinę temu, *.warszawa.pl Jeszcze należy im dopłacić, aby się go pozbyć. odpowiedz

Hmm - 41 minut temu, *.play.pl @Kruk: no to wyciągaj flotę z portfela i dopłacaj odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.