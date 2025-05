Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 18 maja 2025 r. 17:47 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi pokonali 4-0 Stal Rzeszów 4-0 i utrzymują prowadzenie w grupie wschodniej CLJ U17. Juniorzy starsi, którzy zapewnili sobie już mistrzostwo Polski U19, zremisowali w Rzeszowie 3-3 ze Stalą. Legia U15 po wygranej 5-2 ze Zniczem Pruszków zapewniła sobie zwycięstwo w grupie I i awans do półfinału Mistrzostw Polski U15. Legia U16 pokonała 5-1 Deltę Warszawa, a w ekstralidze U14 - po bardzo ciekawym pojedynku z 3 zmianami prowadzenia, legioniści pokonali Escolę Varsovia. Grały też młodsze drużyny Akademii i LSS.



CLJ U19: Stal Rzeszów 06/7 3-3(0-0) Legia Warszawa

Gole:

1-0 55 min. Szymon Wrona

1-1 63 min. Przemysław Mizera (as. Tomasz Rojkowski)

2-1 68 min. Szymon Tadeusz

2-2 72 min. Samuel Kováčik (as. Jakub Gliwa)

2-3 85 min. Igor Busz (as. Samuel Kováčik)

3-3 90 min. Antoni Perduta (rzut karny)



Od 47' Stal grała w 10 po czerwonej kartce dla Filipa Sommera



Legia: Konrad Pietruniak – Dawid Korzeniowski [08](67' Athanasios Christopoulos [08]), Karol Kosiorek, Franciszek Pollok – Dawid Foks (62' Mikołaj Kotarba), Jakub Gliwa [09], Jan Kniat, Samuel Kováčik – Przemysław Mizera, Tomasz Rojkowski, Alex Cetnar (62’ Igor Busz). Rezerwa: Stanisław Stachera (br)[08]

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko, asystent: Dominik Ciarkowski



CLJ U17 (2008 i mł.): Legia Warszawa U17 4-0 (2-0) Stal Rzeszów U17

Gole:

1-0 36 min. Daniel Foks b.a.

2-0 39 min. Szymon Piasta (as. Mateusz Lauryn)

3-0 74 min. Bartosz Korżyński (as. Szymon Piasta)

4-0 77 min. Edouard von Brandt-Etchemendigaray (as. Stanisław Kubiak)



Strzały (celne) 2 połowa: Legia 16(6) - Stal 4(1)



Legia: Jan Bienduga - Daniel Foks, Bartosz Korżyński [09], Maksymilian Dołowy, Mateusz Lauryn [08]Ż(83' Igor Owczarczyk [09]) - Maciej Ruszkiewicz (80' Hoang Nguyen [09]), Filip Przybyłko, Szymon Piasta [09] - Stanisłąw Kubiak (83' Igor Brzeziński [10]), Kristijan Jovović (65' Marcel Kiełbasiński), Fabian Mazur [09](61' Edo von Brandt-Etchemendigaray). Rezerwa: Jan Pietrzak [09](br), Ksawery Jeżewski, Oskar Krakowiak [09]

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor



Ekstraliga U16 (2009 i mł.): Delta Warszawa 1-5(0-2) Legia Warszawa U16

Gole:

0-1 24 min. Wiktor Zugaj (as. Jakub Juszczak)

0-2 39 min. Oskar Putrzyński (as. Bartosz Jukowski)

1-2 60 min. Alan Jaromin

1-3 64 min. Oskar Maj (as. Dawid Mastalski)

1-4 76 min. Dawid Mastalski (as. Oskar Maj)

1-5 85 min. Dawid Mastalski (as. Franciszek Stępniewski)



Legia: Denys Stoliarenko (46' Stanisław Kwiatkowski [10]) - Bartosz Jukowski, Oskar Putrzyński [10](78' Kazimierz Szydło), Jarosław Kuc [10] - Wiktor Zugaj (79' Jan Rodak), Piotr Bartnicki, Franciszek Stępniewski [10], Jakub Juszczak - Oliwier Pławiński (68' Ksawery Kopeć), Dawid Mastalski, Norbert Merchel (61' Oskar Maj)



CLJ U15 (2010 i mł.): Znicz Pruszków 2-5 (0-3) Legia U15

Gole:

0-1 23 min. Aleks Rzepkowski (as. Adrian Pućka)

0-2 39 min. Adrian Pućka (as. Mikołaj Maćkowiak)

0-3 40 min. Tymoteusz Leśniak (as. gor Lechecki)

1-3 42 min. Jan Redczak b.a.

2-3 52 min. Krzysztof Krakowiak

2-4 69 min. Adrian Pućka (as. Dawid Rodak)

2-5 74 min. Adrian Pućka (as. Mikołaj Maćkowiak)



Strzały (celne)[15-80']: Znicz 6 (3) - Legia 20 (11)



Legia: Franciszek Golański (41' Błażej Ślazyk) - Mikołaj Maćkowiak, Marek Suchodół, Adrian Siekaniec Ż - Aleks Rzepkowski (69' Olivier Pruszyński), Marcel Laszczyk, Xavier Dąbkowski Ż, Igor Lechecki (74' Artur Szmyt) - Tymoteusz Leśniak (72' Filip Reszka [2011]), Adrian Pućka Ż, Filip Kwiecień (60' Dawid Rodak)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Ekstraliga U14 (2011 i mł.): Legia U14 8-4 (3-3) Escola Varsovia 2011

Gole:

0-1 3 min. Kajetan Zaliwski

1-1 9 min. Szymon Wlazło (as. Antoni Kośmider)

2-1 13 min. Stanisław Głębowski (as. Wojciech Kuś)

3-1 20 min. Antoni Kośmider

3-2 30 min. Mikołaj Ćwikilewicz

3-3 36 min. Mikołaj Ćwikilewicz

3-4 43 min. Mikołaj Oleksiński

4-4 44 min. gol sam. (as. Aleks Szybalski)

5-4 49 min. Aleksy Szybalski (as. Antoni Kośmider)

6-4 60 min. Antoni Kośmider (as. Jan Kaczorowski)

7-4 75 min. Fryderyk Paprocki (as. Wojciech Kuś)

8-4 79 min. Fryderyk Paprocki (as. Jan Kaczorowski)



Strzały (celne): Legia 20 (15) - Escola 12 (7)



Legia: Oskar Majchrzak (53' Stanisław Składnik [2012]) - Szymon Piegat, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Aleks Szybalski, Jan Kaczorowski, Wojciech Kuś, Aleksander Dąbrowski, Antoni Kośmider, Fryderyk Paprocki, Szymon Wlazło + Karol Konieczny, Bartosz Gawryś, Stanisław Maisiuk, Tomasz Stefański, Marcin Kośmiński, Tytus Mendakiewicz

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Maciej Kokosza, Wojciech Marczyk (dziś zastępował go trener koordynator Patryk Seppelt-Gorajewski), trener bramkarzy: Grzegorz Szamotulski



I liga warszawska U14: Olimpia Warszawa 6-0 Legia LSS U14



I liga warszawska U14: Legia LSS U14 2-7 (1-5) Marcovia Marki

gole dla LSS: 34 min. Michał Chojecki, 49 min. Gustaw Zbrzeżny



I liga U13: Legia U13 - Józefovia Józefów 2012



Strzały (celne)[10-40']: Legia 14 (7) - Józefovia 6 (3)



Legia: Adam Dobrowolski, Stanisław Składnik - Krzysztof Opanowski, Oskar Marzec, Ignacy Silski, Filip Jasiński, Michał Har, Dawid Ruciński, Natan Turniak, Mateusz Krzyczmonik + Igor Arkuszewski, Jan Włodarski, Łukasz Stankiewicz, Aleksander Barski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Wojciech Marczyk



I liga U13: Talent Warszawa 2012 - Legia U13



Legia: Jakub Tkaczyk [13] - Krzysztof Opanowski, Oskar Marzec, Oskar Matusiewicz (Kpt), Michał Har, Filip Jasiński, Dawid Ruciński, Łukasz Stankiewicz, Aleksander Barski + Igor Arkuszewski, Jan Włodarski, Mateusz Krzyczmonik, Ignacy Silski, Natan Turniak

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Wojciech Marczyk



niezła postawa legionistach w obu meczach. W środę, goście stawili zacięty opór w pierwszej połowie, jednak po przerwie legioniści znaleźli sposób na rozmontowanie obrony przeciwnika. W sobotę to pierwsza połowa stała pod znakiem niezłej skuteczności Legii. Po przerwie gracze z Targówka, którzy zaprezentowali się lepiej niż w pierwszym meczu, poprawili swoją grę defensywną.



II liga U13: Legia Soccer Schools U13 5-0 UKS Irzyk Warszawa 2012



LSS: Wojciech Kołodziej - Szymon Sawa, Jakub Opieczyński, Antoni Brociek, Mikołaj Dmitrowicz, Kamil Kaczkowski (Kpt), Hugo Tatarnikov, Karol Frelikowski, Andrei Mikheikin oraz: Franciszek Faryniarz,

Michał Wojcianiec, Filip Bryja, Daniił Liaushuk, Maciej Dziankowski

Trener: Patryk Sadowski, II trener: Kamil Kaźmierski



II liga U13: Naprzód Brwinów 2012 4-0 Legia Soccer Schools U13



Nieco mniej udany legionistów niż w poprzedniej kolejce. Goście walczący o awans byli żądni rewanżu za porażkę w pierwszym pojedynku i gdy grający w lekko osłabionym składzie legioniści nie wykorzystali kilku dogodnych akcji w pierwszych minutach, sami wzięli sprawy w swoje ręce. Choć mecz był w miarę zacięty, jednak więcej akcji bramkowych stwarzali sobie goście z Brwinowa, którzy potwierdzili swoją rosnącą formę z tej rundy.



I liga U12 (2013 i mł.): KS Łomianki - Legia U12



Legia: Antoni Okrzejski [14] - Konstanty Leonkiewicz, Szymon Płoński, Michael Oyedele, Antoni Adamkiewicz, Konstantsin Yushkavets, Maksymilian Pająk (Kpt), Leon Gańko, Oliwier Siuda, Leon Kowalczyk, Adam Rymszo, Piotr Nowotka

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki



Dobra postawa legionistów w meczu I ligi. Już do przerwy pokazali się z dobrej strony, a w II połowie kontynuowali grę w szybkim tempie. Nie da się jednak ukryć, że poza meczami z Escolą, w grupie II pierwszej ligi U12 ciężko o naprawdę poważne wyzwanie dla naszych zawodników.



Sparing: Legia U8 - Dąb Wieliszew



Strzały (celne): Legia 57(41)- Dąb 36(17)



Legia: Alek Kornaszewski, Kazimierz Marek, gracz testowany, Leon Pietucha, Ignacy Skrzypczak, Jeremi Ciula, Tadeusz Bratos, Marcel Mrugalski

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Jakub Drzewiecki



Wobec przełożenia meczu z Ursusem na prośbę gości, Legia U8 zagrała sparing z klubem partnerskim - Dębem Wieliszew. Legioniści z rocznika 2017 tradycyjnie zagrali odważnie i efektownie, ale i goście z Wieliszewa przez ponad pół godziny trzymali dobrze tempo gry. Potem jednak Legia grała z coraz większą intensywnością i miała coraz więcej do powiedzenia na boisku, a zawodnicy Dęba, choć dalej tworzyli sobie okazje bramkowe, mieli problem z ich wykorzystaniem. Skutecznością za to błyszczeli gracze z Łazienkowskiej.