Legia odwoła się od kartki dla Ziółkowskiego

Było to ósme takie napomnienie dla młodego obrońcy, co oznacza, że nie będzie mógł wystąpić w ostatnim meczu sezonu, ze Stalą Mielec. Jak informuje Piłka Nożna, stołeczny klub nie zgadza się z decyzją arbitra i zamierza się od niej odwołać.

W meczu z Cracovią żółtą kartką upomniany został Jan Ziółkowski. Legionista został ukarany przez sędziego Damiana Sylwestrzaka za przewinienie we własnym polu karnym, po którym został także podyktowany rzut karny dla Cracovii.

jbb - 2 godziny temu, *.251.192 zero szans na anulowanie kartki bo oznacza przyznanie się że karnego nie powinno być odpowiedz

